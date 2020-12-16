Кенгуру можуть "спілкуватися" з людьми

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Кенгуру можуть за потреби спілкуватися з людьми й "просити про допомогу". Такі дані нового дослідження британських та австралійських вчених.

Інформація кидає виклик думці, що на це здатні лише свійські тварини, розповідають BBC співавтори дослідження.

"Це було досить ризиковано: отримати грант, поїхати до Австралії і проводити це дещо дивне дослідження. Дивне, але просте дослідження поведінки кенгуру, яке ніхто не проводив раніше", - розповідає Алан МакЕлігот з Міського університету Гонконгу.

Дослідження мало на меті встановити, чи можуть кенгуру спілкуватися з людьми.

Науковці працювали з 16 тваринами з різних парків дикої природи.

Під час шести тренувальних досліджень науковці ставили посудину з їжею на землю перед кенгуру. Але на сьомий раз ємність закривали, кенгуру починала тикати мордочкою і розуміла, що не може дістати їжу.

"Тоді тварина починала дивитися то на експериментатора, то на їжу почергово. І вона ніби просила допомоги. Іноді нюхала і дряпала людину", - розповідає Александра Грін з Сіднейського університету.

"Це було дивовижно. Я був шокований побаченим", - згадує Алан МакЕлігот.

Дослідження поставило під сумнів твердження про те, що лише свійські тварини можуть просити про допомогу.

Усвідомлення когнітивних можливостей кенгуру допоможе краще розуміти, як піклуватися про цих тварин, яких раніше вважали доволі нерозумними.