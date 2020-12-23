Собака Макрона виступив з різдвяним посланням до людей

Автор фото, Macron/Facebook

Перший пес Франції звернувся до людей з різдвяним посланням. Він попросив їх забрати додому всіх бездомних тварин. А потім все життя любити їх як рівноправних членів сім'ї.

"Я знаю, про що говорю", - пояснив Немо, який сам був бездомним лише три роки тому.

Тепер він живе в Єлисейському палаці в родині французького президента Еммануеля Макрона. Поки господар лікується від ковіду, пес запостив звернення в його акаунти в усіх соцмережах.

Немо пообіцяв французам посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами і 20 млн євро на поліпшення умов у притулках.

"Щороку 100 тисяч тварин викидають на вулицю, як колись мене. Скоро Різдво - прихистіть їх!" - закликає з екрана сивобородий чорний пес.

"Але, заводячи домашнього улюбленця, не забувайте про відповідальність. Ваш вихованець - частина родини. Він любить вас понад усе на світі. І розраховує на вас".

Виступ Немо - помісі лабрадора і гриффона - супроводжується гавканням і письмовим перекладом на французьку.