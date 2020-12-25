Рецепт традиційного різдвяного панетоне

Так, вам не здалося — панетоне — традиційний італійський кекс, який готують на Різдво. З родзинками та цукатами панетоне на смак нагадує українську паску.

В Італії Різдво — одне з найбільших свят у році. Цього дня усі рідні та близькі збираються на сімейний обід, а основним смаколиком різдвяного столу є панетоне.

В Італії панетоне продають в усіх крамницях ще з середини листопада. Але ніщо не зрівняється з домашньою випічкою. Спробуйте приготувати панетоне вдома за цим нескладним рецептом і ви не пошкодуєте.

Інгредієнти:

Борошно - 500 г

Молоко - 140 мл

Дріжджі сухі швидкорозчинні - 14 г

Цукор-пудра - 50 г

Яйця - 5 шт

Масло вершкове - 250 г

Сіль - 7 г (дрібка)

Вишня або журавлина сушена - 120 г

Родзинки - 120 г

Цукати - 120 г

Мигдаль очищений - 100 г

Замісіть тісто з борошна, дрібки солі, цукрової пудри, дріжджів, теплого молока та яєць. Ви можете замісити тісто вручну або використати кухонний комбайн.

Місіть, поки тісто не набуде гладкої консистенції.

Додайте м'яке вершкове масло. Вимішуйте ще 5-8 хвилин. Якщо ви використовуєте кухонний комбайн, не забувайте періодично зішкрібати тісто зі стінок миски, щоби воно перемішалося до однорідності.

Додайте сухофрукти та мигдаль. Вимішуйте тісто до однорідності.

Після цього накрийте миску харчовою плівкою і поставте в холодильник на ніч.

Накиньте тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та охолоджуйте на ніч, поки тісто не застигне настільки, що ви зможете сформувати його.

Підготуйте форму для випікання панетоне. Це може бути металева або паперова форма, діаметром 18 см. Від діаметра форми залежатиме висота готового кексу. Змастіть форму маслом.

Дістаньте тісто з холодильника і добре обімніть його руками, сформуйте кулю і покладіть у форму.

Прикрийте зверху рушником і залиште при кімнатній температурі на 2-3 години, поки тісто не підросте "шапочкою" над поверхнею форми.

Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть панетоне зверху яйцем — для золотистої скоринки.

Запхайте форму з панетоне у духовку. Випікайте приблизно 25 хвилин. Потім зменште температуру до 150°C і випікайте ще 35 хвилин.

Зважайте на індивідуальні особливості вашої духовки. Пам'ятайте, що цукор і масло в тісті, а також те, що ви змастили панетоне зверху яйцем, можуть підрум'янитися раніше, ніж пропечеться серединка кексу. Тому, аби перевірити готовність панетоне, використовуйте дерев'яну шпажку — вона має вийти з виробу сухою.

Витягніть панетоне з форми, охолодіть. Перед подачею притрусіть цукровою пудрою.