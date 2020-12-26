Замість крабових паличок. Рецепт ідеального салату на Новий рік

Картопляний салат з креветками - набагато елегантніша та корисніша альтернатива відомому з 1990-х салату з крабових паличок, без якого багато українців досі не уявляють святкового новорічного столу.

Почистьте і відваріть картоплю в підсоленій воді. Маленькі картоплинки можна розрізати на четвертинки, великі - порізати маленькими кубиками чи скибочками.

Також відваріть та почистьте креветки.

Інгредієнти

Філе лосося - 200 г

Тигрові креветки - 16 штук

Сік одного лимона

Картопля - 500 г

Оливкова олія - 4 ст. ложки

Діжонська гірчиця - 3 ст. ложки

Білий винний оцет - 3 ч. ложки

Майонез - 6 ст. ложок

Зелена цибуля та петрушка - 1 пучок

Селера - 4 палички

Сіль і чорний перець

Лосось можна варити або запікати. Ми рекомендуємо саме запікати. Для цього розігрійте духовку до 180 градусів, натріть лосось соком половинки лимону, сіллю та перцем та загорніть його у фольгу.

Випікайте його в духовці 15 хвилин до готовності. Потім дістаньте, вистудіть, зніміть з нього шкірку та розділіть на маленькі шматочки. Стежте, щоб в рибі не залишилось кісток.

Змішайте у великій мисці олію, гірчицю та оцет. Додайте ще гарячу нарізану картоплю, приправте суміш сіллю та перцем, як слід все перемішайте та залиште охолоджуватись.

Дрібно наріжте зелену цибулю та селеру, додайте їх до картоплі. Також додайте майонез та сік з другої половинки лимона. Ще раз добре перемішайте суміш.

Останніми додайте в салат лосось, креветки та нарізану петрушку, обережно перемішайте і викладіть на красиву тацю для салату.