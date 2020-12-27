Новорічне меню 2021. П'ять святкових страв з британським колоритом

Запечена індичка, закуски, журавлиний соус та різдвяний пудинг - це традиційний святковий набір на англійському столі. Якщо сушите голову, що б такого незвичайного та смачного приготувати на новорічну вечерю, цей набір - те, що треба.

Основна страва. Запечена індичка з картоплею

Спершу приготуйте маринад - візьміть 75 г вершкового масла, трохи сушеного або свіжого розмарину, 2-3 ст. ложки соєвого соусу та стільки ж лимонного соку і оливкової олії.

Змішайте ці інгредієнти та розігрійте, щоб масло розтало. Почистьте та поріжте приблизно пів кілограма картоплі.

Тоді візьміть велику індичку вагою 5-6 кг, як слід її вимийте всередині та ззовні. Щедро натріть її сіллю, чорним перцем та подрібненим часником. Так само щедро змастіть індичку зсередини та ззовні підготовленим маринадом.

Тоді запакуйте птицю та картоплю в рукав для запікання, щоб картопля була під індичкою, та щільно його зав'яжіть. Проколіть рукав в кількох місцях зверху, щоб звідти виходила пара.

Розігрійте духовку до 200 градусів та покладіть птицю на деко. Випікати індичку слід не менше 3,5 годин. Якщо в рукаві вона не зарум'яниться, його слід буде розрізати та випікати ще 20-30 хвилин.

У рукаві птиця добре пропечеться та залишиться м'якою, а картопля завдяки маринаду та сокам індички буде мати чудовий смак.

Закуска. Хрусткі фрикадельки з цибулі та сухарів

Розігрійте на сковороді 40 г вершкового масла. Коли воно розтане, підсмажте на ньому дві дрібно порізані цибулини.

Коли цибуля стане м'якою, зніміть її з вогню та змішайте з панірувальними сухарями (вам знадобиться приблизно 150 г сухарів). Додайте до суміші одне яйце, сіль та перець, а потім як слід перемішайте.

Сформуйте з суміші невеликі кульки-фрикадельки. Якщо готуєте страву заздалегідь, можете їх заморозити, а можете приготувати відразу.

Для цього розігрійте духовку до 200 градусів та викладіть фрикадельки на деко. Запікайте близько 20 хвилин, щоб вони стали золотистими та хрусткими.

Закуска. Поросята під ковдрою

Вам знадобляться 16 свинячих ковбасок - старайтесь обирати тонкі та не надто довгі, а також бекон і зубочистки.

Розріжте бекон так, щоб у вас було 16 тонких, довгих пластинок. Загорніть у нього ковбаски та заколіть зубочистками, щоб вони тримали форму. Випікайте у духовці при 200 градусах 20 хвилин до готовності. Ковбаски мають стати золотистими і хрусткими.

Журавлиний соус

У невеликій посудині доведіть до кипіння 100 г цукру та 100 мл соку зі свіжих апельсинів. Додайте 250 г свіжої або замороженої журавлини та кип'ятіть 5-10 хвилин.

Для свіжих ягід треба менше часу, для заморожених більше. Журавлина має стати м'якою, але не втратити форму.

Після приготування охолодіть соус та залиште в холодильнику, де він дещо загустіє. Дістати з холодильника соус слід за годину до подачі.

Свіжий солодко-кислий смак соусу додасть пікантності основній страві та закускам.

Десерт. Ромовий пудинг

Змішайте у мисці 350 г різноманітних сухофруктів на ваш смак. Це можуть бути родзинки, чорнослив тощо. Додайте 100 г цукру та 4 ст. ложки темного рому. Як слід перемішайте суміш, накрийте кришкою та залиште в холодильнику на добу, щоб сухофрукти увібрали весь ром.

Після цього додайте до суміші мелений мигдаль, мускатний горіх, волоські горіхи, 100 г білих панірувальних сухарів та 50 г борошна, а також 100 г вершкового масла, три збитих яйця та корицю. Все як слід перемішайте.

Накрийте суміш харчовою плівкою та знову залиште постояти в прохолодному місці на 24 години.

Після цього візьміть форму для пудингу об'ємом десь 1,2 літра та змастіть стінки вершковим маслом.

Виріжте круг з паперу для випічки і покладіть на дно тазу для пудингу, його також слід змастити вершковим маслом, щоб вершечок майбутнього пудингу не пристав до форми.

Викладіть у форму тісто та утрамбуйте. Застеліть форму зверху папером для випікання, зверху покладіть лист фольги та обв'яжіть форму по периметру тонкою мотузкою, щоб зафіксувати папір і фольгу.

Візьміть велику каструлю, наповнену водою на чверть, покладіть на дно перевернуте догори дном блюдце, а зверху поставте форму з пудингом. Вода в каструлі повинна закривати третину форми.

Доведіть воду до кипіння, тоді зробіть маленький вогонь, щоб вода кипіла потроху. Тушкуйте пудинг 5-6 годин, окріп слід підливати протягом всього процесу, щоб вода в жодному разі повністю не випарувалася.

Після цього дістаньте пудинг з каструлі, зніміть папір та фольгу, переверніть форму догори дном на тацю, щоб дістати пудинг. Дайте йому вистигнути. Подавати його краще теплим, можна також розігрівати в мікрохвильовці.