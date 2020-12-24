Кінець епохи. Євросоюз та Британія врешті домовилися про життя після Брекзиту

Автор фото, Andrew Parsons/No 10 Downing Street Підпис до фото, Британський прем'єр Борис Джонсон не приховував емоцій через історичну домовленість

Євросоюз та Британія після чотирьох з половиною років перемовин досягли угоди про взаємні відносини після Брекзиту.

Останній раунд перемовин тривав майже два дні. Домовленість має надзвичайне значення.

Британія вийшла з ЄС наприкінці січня цього року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу.

За тиждень цей термін збігає, а ще у середу не було зрозуміло, чи вдасться сторонам врешті домовитись.

Відповідно до заяви британського уряду, Лондон і Брюссель "підписали першу торгову угоду, яка основана на нульових митах і нульових квотах".

"Ми отримали контроль над нашими грішми, кордонами, торгівлею та нашими рибними водами", - заявили в британському уряді.

Пізніше прем'єр Британії Борис Джонсон уточнив, що угода дасть впевненість британській авіаційній промисловості, автоперевізникам, вченим, поліції та інших силам безпеки.

"Але, перш за все, вона (угода - ред.) означає впевненість для бізнесу", - підкреслив прем'єр.

В уряді запевняють, що досягнуті домовленості дадуть британцям те, за що вони проголосували на референдумі у 2016 році.

"Угода гарантує, що ми більше не підкоряємося правилам ЄС, Європейський суд не грає жодної ролі, і всі наші ключові червоні лінії щодо повернення суверенітету були досягнуті. Це означає, що 1 січня 2021 року ми матимемо повну політичну та економічну незалежність", - йдеться в заяві.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками перемовин назвала угоду "чесною та збалансованою" та запевнила, що Британія та ЄС продовжать співпрацю у всіх сферах, які становлять спільний інтерес.

"Разом ми досі можемо досягнути більше ніж окремо", - заявила вона.

"У Євросоюзі є певне полегшення, що все закінчилося, але і смуток, що Велика Британія йде", - ділиться своїми враженнями політичний кореспондент ВВС Кріс Мейсон.