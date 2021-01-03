12 пісних страв на Святвечір. Що приготувати, щоб було просто і смачно

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Традиційно на Святвечір на столі має бути 12 пісних страв

Святвечір — це вечір перед Різдвом, коли українці за традицією збираються родинами на спільну вечерю. Ця вечеря є особливою, саме до неї готують 12 традиційних страв, кожна з яких має своє особливе значення.

Чому на цю вечерю готують саме 12 страв? Етнографи припускають, що це може бути пов'язано з 12 місяцями. Віряни трактують число 12 як згадку про учнів Ісуса Христа.

Традиційно вважається, що страви мають бути пісними і їх має бути 12, але їхні назви та складники дещо відрізняються у залежності від регіону України.

Ми обрали 12 найпоширеніших традиційних страв і пропонуємо вам їх приготувати до Святвечора.

Кутя

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Кутя - це головна страва на Святвечір. Страва має глибокий символічний зміст, адже пшениця, як зерно, щороку оживає, тому є символом вічності.

Традиційно кутю готують з пшениці та додають до неї мед, горіхи та родзинки. Кутю готують по-різному не лише у кожному регіоні, але й у кожній родині. Також додають узвар, шоколад, курагу чи халву. Кутя може бути рідкою або густою залежно від регіону. Подекуди кутю готують з рису.

Інгредієнти:

Пшениця для куті - 100 г

Мак - 100 г

Цукор - 50 г

Родзинки - 100 г

Горіхи волоські - 100 г

Мед - 2 ст л

Пшеницю залити на ніч холодною водою. Вранці змінити воду, варити на малому вогні 40 хвилин. Відцідити, промити під холодною проточною водою, щоб видалити зайву клейковину. Перекласти в макітру чи глибоку миску.

Мак запарити окропом, залишити на 10 хв. Відцідити зайву воду, перетерти в блендері або макітрі разом з цукром. Маса має трохи побіліти. Родзинки залити гарячою водою на 10 хв, обсушити. Горіхи посікти ножем.

Вимішати пшеницю, мак, горіхи, родзинки, додати мед. Можна додати декілька ложок узвару або теплої кип'яченої води, щоби кутя набула потрібної вам консистенції.

Подавати в макітрі, глиняному полумиску або будь-якій іншій глибокій тарілці.

Узвар

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Узвар, або компот із сушинини, обов'язково має бути на українському різдвяному столі. Він символізує очищення тіла та душі.

Інгредієнти:

Сушені яблука - 200 г

Сушені груші - 100 г

Чорнослив - 100 г

Вода - 3 л

Мед або цукор - 200 г

Сушені ягоди шипшини або родзинки (по 100 г) - за бажанням

Цедра або долька лимона чи апельсина

Усі інгредієнти для узвару помістити у велику каструлю. Поставити на мінімальний вогонь. Довести до кипіння, варити ще 10 хвилин після закипання. За бажанням перед подачею додати цедру кружальце лимона чи апельсина.

Вареники з капустою та вареники з картоплею

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Зручність страви в тому, що ви за раз готуєте одразу дві з дванадцяти пісних страв.

Вареники символізують ситість і достаток. Пісні вареники з картоплею чи капустою обов'язково мають бути на різдвяному столі. Вареники подають змащеними олією, засмаженою цибулею або з грибною підливою.

Інгредієнти:

Борошно - 0,5 кг

Вода - 250 мл

Олія - 2 ст л

Картопля - 0,5 кг

Невелика капустина

Цибуля -2 шт

Сіль, перець до смаку

Просійте борошно, додайте воду, сіль, олію і вимішайте круте тісто. Накрийте його і залиште приблизно на годину.

За цей час приготуйте начинку. Почистьте та відваріть картоплю. Зробіть пюре, посоліть та поперчіть до смаку. Зачекайте, поки вистигне.

Капусту дрібно наріжте та потушкуйте. Приправте сіллю та перцем на свій смак.

Розкачайте тісто, виріжте кружальця, всередину кладіть приблизно чайну ложку картопляної начинки, формуйте невеликі вареники.

У великій каструлі закип'ятіть воду. Кидайте вареники у киплячу воду, варіть 5 хвилин, помішуючи. поки вареники не піднімуться на поверхню води.

Виберіть вареники. Подавайте, змастивши олією, або попередньо підсмаженою цибулею.

Голубці

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Вже сама назва цієї страви вказує на символічність. Голуб приносить мир та злагоду. Крім того, це страва з капусти, що є символом єднання навколо однієї основи, стабільності та сили.

Ігредієнти:

Капуста - 1 невеликий качан

Рис - 150 г

Морква - 1 шт

Гриби шампіньйони - 10 шт

Цибуля - 1 шт

Томатна паста - 2 ст л

Сіль та перець до смаку

З капусти зніміть верхній шар листя, акуратно виріжте качан. Занурюйте качан капусти в окріп і поступово акуратно відділяйте листки один за одним. З охолоджених листків зріжте товсті прожилки.

Для начинки відваріть рис. Моркву натріть, а цибулю і гриби нашаткуйте якомога дрібніше. Овочі обсмажте в олії. Додайте в сковорідку рис, сіль, перець та томатну пасту. Тримайте на легкому вогні ще 7-10 хвилин. Готову начинку остудіть.

Покладіть начинку в центр капустяного листка. Заверніть капустяний лист рулетиком, підібгавши кінці до середини, щоб не випадала начинка. Складіть голубці в каструлю, залийте водою до половини і тушкуйте під кришкою 40 хвилин.

Тушена капуста з грибами

На різдвяному столі капуста символізує єднання навколо однієї основи. Тому страв з капусти, як і з грибів, так багато на столі у Святвечір.

Інгредієнти:

Гриби свіжі - 400 г

Капуста - 1 головка

Цибуля - 1 шт

Морква - 2-3 шт

Часник - 2 зубчики

Сіль, перець до смаку

Олія

Нашаткуйте капусту, гриби наріжте слайсами, моркву натріть на тертці, а цибулю дрібно наріжте. Капусту викладіть у каструлю або глибоку сковороду, додайте 100 мл води та трохи олії. Поставте на повільний вогонь. Додайте до капусти гриби, моркву, цибулю, та лавровий лист і залиште тушкуватися до готовності.

Грибна юшка з вушками

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Гриби символізують продовження роду та плодовитість. Тому на різдвяному столі так багато страв з ними. А ще й тому, що вони є одним з важливих складових пісних страв. Грибна юшка і вушка - це дві страви, які гармонійно поєднуються одна з одною.

Інгредієнти:

Сушені білі гриби - 300 г

Морква - 1 шт

Цибуля - 1 шт

Вода - 2 л

Борошно пшеничне - 1 скл

Олія соняшникова - 2 ст л

Перець чорний горошком, лавровий лист, сіль, перець - до смаку

Гриби замочіть на 30 хвилин в гарячій воді та добре промийте. Наріжте гриби невеликими шматочками, покладіть у каструлю з водою та варіть на невеликому вогні 20 хвилин.

Почистьте моркву та цибулю. Моркву натріть на терці, а цибулю дрібно наріжте. Смажте овочі 3-4 хвилини в невеликій кількості олії. Вийміть шумівкою гриби та викладіть до овочів. Смажте ще 2-3 хвилини, посоліть та поперчіть до смаку.

Половину овочевої маси викладіть у каструлю та залийте водою, доведіть до кипіння, вкиньте лавровий листок та перець горошком. Посоліть та поперчіть до смаку.

Іншу половину маси подрібніть в блендері до однорідності - це і буде начинкою до вушок.

Замісіть тісто як на вареники. Тісто розкачайте, наріжте його квадратами 4х4 сантиметри. На середину кожного квадрата викладіть чайну ложку начинки і зліпіть вушка - у вас вийде склеєний трикутник. А потім з'єднайте разом протилежні кінці трикутника.

Відваріть вушка у киплячій підсоленій воді, після закипання варіть 2-3 хвилини.

Подавайте у глибокій тарілці з грибною юшкою.

Квасоля

Страви з квасолі та гороху на Святвечір символізують весну, яка завжди відроджується в людині після занепаду.

Інгредієнти:

Квасоля біла або червона - 2 скл

Морква - 1 шт

Цибуля - 1 шт

Томатна паста - 2 ст л

Сіль і перець до смаку

Олія

Замочіть квасолю на ніч в холодній воді, після цього добре промийте. Залийте водою, варіть на середньому вогні до напівготовності приблизно годину.

Потріть моркву. дрібно поріжте цибулю. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і моркву приблизно 6-7 хвилин. Додайте готову квасолю, томатну пасту, 50 мл води, сіль і перець до смаку. Тушкуйте помішуючи ще 5-6 хвилин.

Оселедець

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Риба - це символ християнства. Тому обов'язково серед 12 різдвяних пісних страв повинні бути і страви з риби.

Інгрідієнти:

Оселедець маринований - 1 шт

Цибуля

Лимон

Олія до смаку

Промийте та почистіть оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру. Поріжче порційними шматками. Викладіть на тарілку. Можете подавати з цибулею чи з лимоном - як вам подобається.

Запечений короп

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Інгрідієнти:

Короп або будь-яка інша риба - 1-1,5 кг

Сіль, перець до смаку

Лимон

Духовку розігріти до 220 ᵒС. Коропа добре помити, обсушити паперовим рушником й зробити по три поперечних розрізи з кожного боку.

Натерти з усіх боків і в середині сумішшю солі та перцю. Покладіть в кожен розріз по шматочку лимона.

Викладіть рибу на змащене олією деко і запікайте 10-15 хвилин. Потім переверніть рибу і готуйте ще 10-15 хвилин. Риба повинна почати рум'янитись, а м'якоть до самих кісток повинна побіліти. Подавайте зі скибочками лимону.

Різдвяний калач

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Калач або колач— традиційний обрядовий хліб із білого борошна, випечений у формі кола із крученого й переплетеного тіста, з отвором посередині.

Інгредієнти:

Молоко - 200 мл

Цукор - 2 ст л

Дріжджі сухі - 1 ч л

Дрібка солі

Ванільний цукор

Олія - 60 мл

Борошно - 450 г

Жовток для змащування

Мак для посипання

У тепле молоко додаємо цукор і сухі дріжджі, перемішуємо, залишаємо підрости на 10 хв. Після цього переливаємо цю опару у велику миску, додаємо олію, борошно, замішуємо тісто. накриваємо рушником і залишаємо у теплому місці на 1 годину. тісто повинно вдвічі збільшитися в об'ємі.

Коли тісто підросло, ділимо його на дві частини, формуємо руками два довгих валики. З'єднуємо їх з одного боку і сплітаємо косичку. Формуємо калач - коло - з діркою по середині.

Викладаємо на лист з пергаментним папером, залишаємо на 20 хв в теплому місці, щоб тісто підросло. Змащуємо яйцем і посипаємо маком.

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Випікаємо калач 30-40 хв до готовності.

Пампушки

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Пампухи на столі - це символ свята та солодкого життя.

Інгредієнти:

Борошно - 400 г

Дріжджі живі - 30 г

Молоко - 150 мл

Олія - 80 мл

Цукор - 50 г

Цедра одного лимона

Цукрова пудра - 200 г

Олія для смаження - 1 л

Для начинки: варення або мак

Зробіть опару — розведіть дріжджі в теплій воді, додайте 2 ст л борошна і 1 ст л цукру і поставте суміш в тепле місце для бродіння на 15 хв.

Просійте борошно та решту цукру в глибоку миску, влийте опару, додайте олію та цедру лимона, замісіть тісто.

Залиште в теплому місці на годину. Після того розкачайте тісто. Видавіть склянкою круги, в середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста, защипніть краї.

Готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку швом донизу. Залиште їх на 10 - 15 хвилин, щоб вони піднялися.

У глибокій каструлі з товстим дном чи сковороді розігрійте 1 л олії, коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.

Опускайте по 3-4 пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору;

Гарячі пампухи посипайте пудрою. Для запаху до пудри можна додати ванільний цукор.

Смачної куті та щасливого Різдва!