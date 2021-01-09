Незвичайний рецепт оселедця під шубою по-балтійськи

Цей салат дуже схожий на відомий всім оселедець під шубою. Але незвичне виконання та додаткові інгредієнти нададуть знайомій страві особливого смаку.

Цим рецептом салату британський кулінар Гейрі Бейкерс надихнувся у Латвії, яка славиться своїм чудовим балтійським оселедцем.

Відваріть картоплю, моркву, яйця та буряк. Дайте овочам вистигнути та натріть їх на терку або поріжте маленькими кубиками на свій смак. Також почистьте і натріть яблуко, дрібно поріжте оселедець та зелену цибулю.

Інгредієнти

Картопля - 250 г

Пучок зеленої цибулі та кропу

Яблуко - 1 шт.

Солений оселедець - 100 г

Морква - 2 шт.

Буряк - 1 шт.

Яйце - 2 шт.

Майонез - 2-3 ст. ложки

Кілька листків салату

Сіль і чорний перець

Змішайте картоплю, зелену цибулю, оселедець та майонез. Заправте сіллю та перцем та як слід перемішайте. Тоді вистеліть дно тарілки листям салату та викладіть на нього половину утвореної суміші.

Зверху присипте шаром тертого яблука, тоді шаром моркви, а тоді буряка. Поверх цих шарів викладіть суміш оселедця і картоплі, яка у вас залишилася.

Подрібніть відварені яйця, щоб вийшли маленькі крихти та присипте салат зверху. Прикрасьте його кропом та подавайте на стіл.