Суперлегкий дієтичний десерт після святкових частувань

Головні зимові свята майже позаду, а отже настав час розвантажити організм - приготувати щось легке і смачне, при чому з мінімальними зусиллями. Йогурт з бананом у цьому випадку - те, що треба.

Приготування цієї страви займе лічені хвилини. Вона пасуватиме і для перекусу в колі сім'ї, і як десерт для гостей замість ресурсозатратної та калорійної солодкої випічки.

Інгредієнти

Натуральний нежирний грецький йогурт - 340 г

Банан - 1 шт.

Суміш насіння або горіхів на свій смак - 15 г (це може бути насіння гарбуза, кунжуту і соняшника або підсмажений мигдаль чи пластівці)

Викладіть йогурт у дві невеличкі десертні тарілочки, зверху викладіть порізаний та очищений банан.

Посипте страву горіхами чи насінням та подавайте до столу.