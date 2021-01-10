До Далі далеко, але вже вражає. Як малює штучний інтелект DALL·E

Джейн Вейкфілд

Кореспондентка ВВС з питань технологій

Автор фото, OpenAI Підпис до фото, DALL·E створив ці ілюстрації у відповідь на запит вчених: "картинка маленької редьки у балетній пачці, що вигулює собачку"

Чи зможе система штучного інтелекту DALL·E, названа на честь великого сюрреаліста Сальвадора Далі та робота ВОЛЛ-І з мультика Pixar, намалювати шедевр, якщо їй викласти сюжет своїх сновидінь?

Точно можна сказати, що картину Далі "Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до пробудження" вона не намалює.

А ось якщо в нейронну мережу DALL·E закласти текстові описи найрізноманітніших предметів і дати завдання перетворити їх на художні образи, то щось оригінальне може вийти.

Наприклад, крісло в формі авокадо або редька в балетній пачці, що вигулює собачку.

Цей результат порадував творців DALL·E, каліфорнійську компанію Creator OpenAI, яка провела подібний експеримент на основі алгоритму обробки мовних символів GPT-3, навчивши ШІ генерувати тексти, вірші і статті, але без малюнків.

Новий експеримент з антропоморфними зображеннями вразив експертів, що працюють у сфері штучного інтелекту, оскільки показав, що DALL·E здатний інтерпретувати і поєднувати різнорідні поняття, наприклад, авокадо і крісло, спираючись на базу даних з 12 млрд малюнків з їхніми описами.

Автор фото, OpenAI Підпис до фото, Ці картинки були створені за запитом "крісло в формі авокадо"

У своєму блозі фахівці компанії OpenAI зізнаються, що успіх кінцевого продукту залежить від того, як саме буде сформульовано опис, закладений до нейромережі.

"Мірою ознайомлення з великою кількістю об'єктів DALL·E починає плутатися в тому, який колір притаманний тому чи іншому предмету, і результативність різко знижується", - пишуть вчені.

Водночас фахівці OpenAI демонструють здатність DALL·E представляти заданий об'єкт в різних варіаціях - залежно від того, на якій поверхні він малюється.

Автор фото, OpenAI Підпис до фото, Для цієї серії зображень DALL·E отримав наступний запит: "вітражне вікно" і "синя полуниця"

DALL·E по-різному зобразив синю полуницю на фресці, банці газованої води і на горнятку, виходячи з притаманних кожній поверхні заокруглень та інших особливостей.

"Для вітража або неонової вивіски ШІ повинен змінити зовнішній вигляд мальованого об'єкта в порівнянні з тим, як він зазвичай виглядає", - відзначають фахівці.

Творці цієї нейромережі акцентують значний та всеосяжний вплив, який можуть чинити на суспільство системи штучного інтелекту, такі як DALL·E.

Це може привести до втрати робочих місць та інших морально-етичних проблем.

Автор фото, OpenAI Підпис до фото, Спроби поєднати равлика і губну гармошку виявилися не дуже успішними

Спеціаліст Google з технологій глибокого навчання Франсуа Шолль написав у Twitter, що роботи DALL·E круті.

Однак інший експерт у цій сфері, професор з американського Технологічного інституту Джорджії Марк Рідл зазначив, що звичайний запит у Google на кшталт "тварини буріто" або "редька з мультика" може видати такі ж картинки.

А це означає, що DALL·E просто скопіював, а не сам придумав свої роботи.

Однак в інтерв'ю ВВС він зізнався, що був вражений досягненнями DALL·E.

"Здатність використовувати загальні поняття по-новому - це важлива складова креативності та інтелектуальних здібностей в цілому", - зазначив він.