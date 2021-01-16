Дуже простий рецепт соковитої піци кальцоне

Закрита піца кальцоне — відома страва італійської кухні, яка пасуватиме і для особливої нагоди, і на щодень. До того ж готувати її дуже просто.

Змішайте всі інгредієнти для тіста у великій мисці, додайте 4-6 столових ложок води, щоб утворилось тісто.

На присипаній борошном робочій поверхні розкачайте його у два кружальця приблизно однакового розміру.

Інгредієнти

Для тіста

Борошно - 250 г

Розпушувач - 2 ч. ложки

Дрібка солі

Яйця - 2 шт.

Олія - 2 ст. ложки

Для начинки

Моцарела чи інший м'який сир - 50 г моцарели

Помідори - 400 г

Половинка цибулі

Зубчик часнику

Чедер чи інший твердий сир - 50 г

Бекон чи шинка - 100 г

Пучок зелені (базилік, орегано чи петрушка)

Розігрійте духовку до 220 градусів та потримайте там деко для випікання, щоб воно також нагрілось.

Дрібно наріжте м'ясо, помідори, часник, цибулю та зелень, натріть сир. Перемішайте всі інгредієнти, розділіть їх навпіл, а тоді половину викладіть на одне кружальце тіста, половину на друге. Згорніть обидва шматки тіста вдвоє, щоб вийшли пироги півкруглої форми, та защепіть краї пальцями.

Покладіть кальцоне на папір для запікання, а тоді обережно викладіть на деко. Випікайте 15-20 хвилин, доки тісто не стане хрустким і золотистим.