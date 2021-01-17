Як приготувати кускус з овочами та сиром

Приготувати кускус з овочами та сиром можна за лічені хвилини. Його куштують як самостійну страву чи як гарнір до м'яса або риби.

Наріжте кружальцями овочі, полийте їх олією, приправте сіллю, перцем та перемішайте.

Інгредієнти

Кускус - 300 г

Гарячий овочевий бульйон (можна замінити окропом) - 300 мл

Нарізана петрушка - 4 ст. ложки

Подрібнений коріандр - 4 ст. ложки

Сир фета - 200 г

Червона цибуля - 2 шт.

Кабачки - 2 шт.

Баклажан - 1 шт.

Червоний та жовтий болгарський перець

Оливкова олія - 4 ст. ложки

Сіль і перець

Викладіть кускус у велику миску, влийте гарячий бульйон чи окріп, перемішайте, закрийте та витримайте 12-15 хвилин до готовності.

Розігрійте сковороду або гриль на сильному вогні, викладіть туди овочі та обсмажуйте 8-10 хвилин, поки вони не стануть м'якими та золотистими.

Розпушіть кускус виделкою, тоді додайте порізану петрушку та овочі, перемішайте, посипте фетою та подавайте на стіл.