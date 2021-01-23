Замість борщу. Рецепт апетитного супу по-мексиканськи

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Запашний та ситний суп з м'ясом, квасолею та овочами - екзотична альтернатива борщу.

Приготування не займе багато часу, а головне - вам знадобиться лише одна каструля.

Поставте велику каструлю з товстим дном на великий вогонь. Влийте в неї олію.

Часник і цибулю почистьте та дрібно наріжте. Обсмажте на олії до золотистого кольору.

Тоді додайте очищений і нарізаний перець, також обсмажте.

Інгредієнти

Курячі стегна (ви також можете замінити курятину яловичиною) - 3 шт.

Консервована біла квасоля - літрова банка

Консервована червона квасоля - пів літрова банка

Заморожена овочева суміш зі стручковою квасолею, кукурудзою, морквою - пачка

Болгарський перець

Гострий червоний перець (якщо до вподоби гостре)

Твердий сир - 200 г

Томатна паста - 1-2 ст. ложки

Соєвий соус - 3 ст. ложки

Олія - 1 ч. ложка

Цибулина

Часник - 4 зубчики

Кінза - пучок

Сушений орегано

Сіль та перець

Після цього додайте овочеву суміш та дрібку орегано. Тушкуйте на великому вогні, доки овочі не стануть м'якими.

Відділіть курятину від кісток та поріжте маленькими шматочками і додайте до овочевої суміші. Постійно помішуючи, потримайте на вогні 4-5 хвилин, тоді додайте томатну пасту і соєвий соус. Як слід перемішайте і тушкуйте ще 3-4 хвилини.

Тоді відкрийте і процідіть квасолю та додайте її до каструлі, перемішайте, а за кілька хвилин залийте суміш окропом так, щоб вода заповнила всю каструлю. Перемішайте суп, приправте сіллю та перцем на свій смак та варіть на середньому вогні ще 15 хвилин.

Під час подачі супу всипте в кожну тарілку трохи тертого сиру і прикрасьте нарізаною кінзою. Дозвольте сиру трохи розм'якнути.