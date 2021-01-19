Пірнути у крижану воду. Найяскравіші миті Водохреща у фото

Автор фото, Getty Images

Клімат змінюється, а морози на Водохрещу - залишаються.

Тим, хто в це свято хоче повністю зануритися в річку, доводиться пірнати в ополонку.

Автор фото, UNIAN

Майже обов'язковим елементом також є і фото на пам'ять.

Автор фото, Владислав Мусієнко

До Бога взивай, а сам рук докладай - купання вірян на Водохрещу "підстраховують" і професійні рятувальники.

Автор фото, Владислав Мусієнко

Автор фото, Владислав Мусієнко

Зимове купання і надалі є досить популярним серед українських політиків. В ополонці скупався і мер Києва Віталій Кличко.

Автор фото, Віталій Кличко/Facebook

Втім, на Водохрещу можна і не пірнати в ополонки.

Автор фото, UNIAN