Пірнути у крижану воду. Найяскравіші миті Водохреща у фото
Клімат змінюється, а морози на Водохрещу - залишаються.
Тим, хто в це свято хоче повністю зануритися в річку, доводиться пірнати в ополонку.
Майже обов'язковим елементом також є і фото на пам'ять.
До Бога взивай, а сам рук докладай - купання вірян на Водохрещу "підстраховують" і професійні рятувальники.
Зимове купання і надалі є досить популярним серед українських політиків. В ополонці скупався і мер Києва Віталій Кличко.
Втім, на Водохрещу можна і не пірнати в ополонки.