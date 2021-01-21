Гойдалки-балансири на кордоні США і Мексики. Фото

Автор фото, AFP

Стіни зазвичай зводять для того, щоб відділити людей одне від одного, але ці гойдалки-балансири створені, аби об'єднати жителів США і Мексики.

Хоча гойдалки встановили всього на 20 хвилин, фото та відео того, як американці та мексиканці активно користуються ними, отримали вірусну популярність в мережі.

Конструкцію створили художники Рональд Раель та Вірджинія Сан Фрателло. Їх відзначили нагородою Beazley Design of the Year, яку вручає Лондонський музей дизайну.

Автори цих інсталяцій кажуть, що над втіленням ідеї працювали кілька років і хотіли таким чином з гумором спровокувати дискусію про проблему кордону.

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP