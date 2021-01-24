Рецепт запашного глінтвейну від відомої британської кулінарки

Популяризація алкоголю не є метою матеріалу.

Запаху глінтвейну від Мері Бері - авторки популярних кулінарних книг та телепрограм у Британії - цілком достатньо, щоб наповнити дім затишком і теплом в найхолоднішу пору року.

Перетріть шкірку цитрусових на цедру та вичавіть з них сік.

Влийте вино, 1,2 л холодної питної води, цедру та сік цитрусів у велику каструлю. Додайте гвоздику та палички кориці.

Інгредієнти

Апельсин

Лимон - 3 шт.

Гвоздика - 12 зірочок

Червоне вино - 2 пляшки 750 мл

Кориця - 2 палички

Цукрова пудра - 150 г (за бажанням)

Бренді (на свій смак за бажанням)

Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь, а тоді закрийте каструлю і тримайте, доки суміш знову не закипить. Тушкуйте суміш близько години.

Під час варіння поступово додавайте цукор і перемішуйте, щоб глінтвейн був вам до смаку.

Перед подачею процідіть, розлийте в чашки, можете прикрасити напій кружальцем апельсину та паличкою кориці.