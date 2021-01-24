Рецепт запашного глінтвейну від відомої британської кулінарки

глінтвейн

Популяризація алкоголю не є метою матеріалу.

Запаху глінтвейну від Мері Бері - авторки популярних кулінарних книг та телепрограм у Британії - цілком достатньо, щоб наповнити дім затишком і теплом в найхолоднішу пору року.

Перетріть шкірку цитрусових на цедру та вичавіть з них сік.

Влийте вино, 1,2 л холодної питної води, цедру та сік цитрусів у велику каструлю. Додайте гвоздику та палички кориці.

Інгредієнти

  • Апельсин
  • Лимон - 3 шт.
  • Гвоздика - 12 зірочок
  • Червоне вино - 2 пляшки 750 мл
  • Кориця - 2 палички
  • Цукрова пудра - 150 г (за бажанням)
  • Бренді (на свій смак за бажанням)

Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь, а тоді закрийте каструлю і тримайте, доки суміш знову не закипить. Тушкуйте суміш близько години.

Під час варіння поступово додавайте цукор і перемішуйте, щоб глінтвейн був вам до смаку.

Перед подачею процідіть, розлийте в чашки, можете прикрасити напій кружальцем апельсину та паличкою кориці.

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