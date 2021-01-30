П'ять найсмачніших способів їсти сало
Сало - традиційна закуска, без якої не уявляють свого столу безліч українців. Їсти його можна різноманітними способами і в найнесподіваніших поєднаннях.
Сало на території сучасної України їли з часів Київської Русі. Наукові дослідження показують, що цей продукт входить в десятку найпоживніших у світі.
Це хороше джерело вітамінів і мінералів. Сало є більш ненасиченим і корисним, ніж баранячий або яловичий жир.
Їдять його різноманітними способами, ось лише деякі з них.
Сало по-селянськи
- Сало - 100 г
- Часник - 3-4 зубчики
- Хліб - 3-4 скибочки
- Яйце (сире або варене)
- Сіль
Тонко поріжте сало, покладіть на хліб. Розбийте яйце та присоліть його. Їсти такий бутерброд слід, закушуючи часником та яйцем. Навесні можна додати до цього набору свіжий редис, взимку - солоний огірок.
Застерігаємо, сирі яйця слід вживати, якщо ви впевнені в тому, що вони свіжі. Перед вживанням їх треба як слід вимити.
Якщо ви маєте найменші сумніви, краще замінити вареним присоленим яйцем або яйцем пашот.
Сало з хріном
- Солене сало - 200 г
- Чорний хліб - кілька тонких скибочок
- Перетертий хрін (магазинний чи власного виробництва) - 2-3 ст. ложки
- Петрушка чи кріп
Перетріть у блендері хрін зі свіжою, добре вимитою зеленню в пасту. Змастіть скибочки хліба тонким шаром.
Тонко поріжте сало та покладіть зверху. Прикрасьте бутерброди зеленню та подавайте на стіл.
Варене сало
- Сало - 800 г
- Вода - 1 л
- Сіль - 1 ст. ложка
- Цукор - 1 ст. ложка
- Оцет 9 % - 2 ст. ложка
- Перець горошком - 5-6 шт.
- Духмяний перець - 5-6 шт.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Гірчиця в зернах - 0,5 ч. ложки
- Гвоздика - 2 шт.
Спеції:
- Чорний перець мелений - 1 ч. ложка
- Паприка мелена - 1 ч. ложка
- Коріандр мелений - 1 ч. ложка
- Часник - 3-5 зубчиків
Візміть сало товщиною 4-5 см, покладіть у каструлю, залийте водою і додайте усі інгредієнти, окрім спецій. Маринад має повністю вкрити сало.
Варіть 40 хв, потім дайте салу вистигнути, висушіть його та натріть сумішшю спецій та розчавленим часником.
Загорніть фольгою і залиште у холодильнику до повного застигання на 8-10 годин.
Таке сало смачне з хроном, гірчицею, цибулею та українським чорним хлібом.
Рулетики з сала
- Сало - 1 кг
- Морква - 1 шт.
- Часник - 3-5 зубчиків
- Сіль, перець
Головне вибрати рівний шматок сала до 3 см завтовшки. Нарізати його пластинами.
Кожну смужку сала натерти сіллю з перцем та товченим часником.
Відваріть моркву, дрібно її поріжте та заправте сіллю і перцем. Викладіть моркву тонким шаром на пластини та скрутіть сало рулетом. Зафіксуйте рулет ниткою та поставте в холодильник на добу.
Зніміть нитку та нарізайте рулет не надто тонкими кільцями.
Сало в шоколаді
- Сало - 100 г
- Імбир в порошку - третина ч. ложки
- Духмяний мелений перець - пів ч. ложки
- Дрібка кардамону та мускатного горіха
- Шоколад - 100 г
- Масло вершкове - 50 г
Це страва української кухні, яка існує не лише в анекдотах. Приготування десерту з незвичайним смаком є достатньо простим.
Сало вибирайте м'яке, без м'яса, білосніжне у розрізі.
Шматок сала слід натерти сумішшю прянощів і солі, загорнути в пергаментний папір або покласти в контейнер і витримати в холодильнику 5-7 днів.
Тоді розтопіть на водяній бані шоколад разом з маслом до однорідності, постійно помішуючи.
Підготуйте формочки для льоду, які у вас є. Змастіть їх маслом. Попередньо промариноване сало поріжте невеликими брусками приблизно 1 на 2 сантиметри.
У формочки на дві третини залийте рідкий шоколад. У нього вкладіть невеликий шматок сала, злегка притисніть його — втопіть в шоколаді. Зверху до висоти формочки долийте шоколад.
Поставте в холодильник до застигання. Дістаньте з холоду. Переверніть і легким ударом дістаньте цукерки. Можете акуратно видобувати цукерки ножем.
Смачного!