П'ять найсмачніших способів їсти сало

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Сало - традиційна закуска, без якої не уявляють свого столу безліч українців. Їсти його можна різноманітними способами і в найнесподіваніших поєднаннях.

Сало на території сучасної України їли з часів Київської Русі. Наукові дослідження показують, що цей продукт входить в десятку найпоживніших у світі.

Це хороше джерело вітамінів і мінералів. Сало є більш ненасиченим і корисним, ніж баранячий або яловичий жир.

Їдять його різноманітними способами, ось лише деякі з них.

Сало по-селянськи

Сало - 100 г

Часник - 3-4 зубчики

Хліб - 3-4 скибочки

Яйце (сире або варене)

Сіль

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Тонко поріжте сало, покладіть на хліб. Розбийте яйце та присоліть його. Їсти такий бутерброд слід, закушуючи часником та яйцем. Навесні можна додати до цього набору свіжий редис, взимку - солоний огірок.

Застерігаємо, сирі яйця слід вживати, якщо ви впевнені в тому, що вони свіжі. Перед вживанням їх треба як слід вимити.

Якщо ви маєте найменші сумніви, краще замінити вареним присоленим яйцем або яйцем пашот.

Сало з хріном

Солене сало - 200 г

Чорний хліб - кілька тонких скибочок

Перетертий хрін (магазинний чи власного виробництва) - 2-3 ст. ложки

Петрушка чи кріп

Перетріть у блендері хрін зі свіжою, добре вимитою зеленню в пасту. Змастіть скибочки хліба тонким шаром.

Тонко поріжте сало та покладіть зверху. Прикрасьте бутерброди зеленню та подавайте на стіл.

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Варене сало

Сало - 800 г

Вода - 1 л

Сіль - 1 ст. ложка

Цукор - 1 ст. ложка

Оцет 9 % - 2 ст. ложка

Перець горошком - 5-6 шт.

Духмяний перець - 5-6 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Гірчиця в зернах - 0,5 ч. ложки

Гвоздика - 2 шт.

Спеції:

Чорний перець мелений - 1 ч. ложка

Паприка мелена - 1 ч. ложка

Коріандр мелений - 1 ч. ложка

Часник - 3-5 зубчиків

Візміть сало товщиною 4-5 см, покладіть у каструлю, залийте водою і додайте усі інгредієнти, окрім спецій. Маринад має повністю вкрити сало.

Варіть 40 хв, потім дайте салу вистигнути, висушіть його та натріть сумішшю спецій та розчавленим часником.

Загорніть фольгою і залиште у холодильнику до повного застигання на 8-10 годин.

Таке сало смачне з хроном, гірчицею, цибулею та українським чорним хлібом.

Рулетики з сала

Сало - 1 кг

Морква - 1 шт.

Часник - 3-5 зубчиків

Сіль, перець

Головне вибрати рівний шматок сала до 3 см завтовшки. Нарізати його пластинами.

Кожну смужку сала натерти сіллю з перцем та товченим часником.

Відваріть моркву, дрібно її поріжте та заправте сіллю і перцем. Викладіть моркву тонким шаром на пластини та скрутіть сало рулетом. Зафіксуйте рулет ниткою та поставте в холодильник на добу.

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Зніміть нитку та нарізайте рулет не надто тонкими кільцями.

Сало в шоколаді

Сало - 100 г

Імбир в порошку - третина ч. ложки

Духмяний мелений перець - пів ч. ложки

Дрібка кардамону та мускатного горіха

Шоколад - 100 г

Масло вершкове - 50 г

Це страва української кухні, яка існує не лише в анекдотах. Приготування десерту з незвичайним смаком є достатньо простим.

Сало вибирайте м'яке, без м'яса, білосніжне у розрізі.

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Шматок сала слід натерти сумішшю прянощів і солі, загорнути в пергаментний папір або покласти в контейнер і витримати в холодильнику 5-7 днів.

Тоді розтопіть на водяній бані шоколад разом з маслом до однорідності, постійно помішуючи.

Підготуйте формочки для льоду, які у вас є. Змастіть їх маслом. Попередньо промариноване сало поріжте невеликими брусками приблизно 1 на 2 сантиметри.

У формочки на дві третини залийте рідкий шоколад. У нього вкладіть невеликий шматок сала, злегка притисніть його — втопіть в шоколаді. Зверху до висоти формочки долийте шоколад.

Поставте в холодильник до застигання. Дістаньте з холоду. Переверніть і легким ударом дістаньте цукерки. Можете акуратно видобувати цукерки ножем.

Смачного!