Рецепт ідеальних сіннабонів з корицею для особливого сніданку

Пухкі сіннабони з корицею в ніжній глазурі - справжня американська класика. Готувати страву нескладно, але слід врахувати, що тісто має провести ніч в холодильнику. Завдяки цьому воно буде більш слухняним, а свіжі сіннабони будуть готові точнісінько до пізнього сніданку у вихідний день.

Змішайте борошно, цукор, сіль і дріжджі в глибокій посудині. Додайте молоко та яйце, а потім вимішуйте тісто протягом 10 хвилин, доки воно не стане однорідним та еластичним.

Додайте вершкове масло (воно повинне бути теплим та м'яким) та вимішуйте ще 10 хвилин.

Велику чисту миску злегка змастіть невеликою кількістю олії, покладіть туди тісто і накрийте чистим рушником. Залиште при кімнатній температурі на годину, потім поставте миску в холодильник і залиште на ніч.

Інгредієнти

Борошно - 500 г

Цукор - 50 г

Сіль - 1 ч. ложка

Сухі дріжджі швидкої дії - 7 г

Молоко - 300 мл

Яйце

Вершкове масло - 50 г

Олія для змащення

Для начинки з корицею

Цукор (краще коричневий) - 200 г

Вершкове масло - 125 г

Мелена кориця - 2 ст. ложки

Борошно - 2 ст. ложки

Для глазурі з вершковим сиром

Вершковий сир - 100 г

Вершкове масло - 25 г

Цукрова пудра - 125 г

Ванільний екстракт - 0,5 ч. ложки

Наступного дня злегка змастіть деко вершковим маслом та вистеліть папером для випікання.

На сухій посипаній борошном поверхні розкачайте холодне тісто в круг діаметром 45 см.

Змішайте всі інгредієнти для начинки та рівномірно розподіліть по тісту, тоді скрутіть тісто в тугу ковбаску і розріжте її на 12 однакових шматків.

Викладіть скибочки зрізом догори на підготовлену форму, накрийте та залиште на годину при кімнатній температурі, доки булочки не збільшаться приблизно вдвічі.

Тим часом розігрійте духовку до 190 градусів. Випікайте булочки протягом 18-25 хвилин до золотистої скоринки, а тоді дайте їм вистигнути.

Щоб приготувати глазур, розімніть вершковий сир та масло разом, а потім збийте суміш разом з цукровою пудрою та ваніллю до однорідності. Щоб глазур стала густішою, можна залишити її трохи постояти в холодильнику, а тоді змастити верхівки сіннабонів, що вже вистигли.