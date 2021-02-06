Рецепт пухких сирників з апельсином

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Сирники - корисна та поживна страва для сніданку чи десерту. Апельсиновий сік та цедра додадуть класичному рецепту нових ноток.

Вимийте апельсин, натріть цедри та вичавіть сік з фрукта.

Змішайте разом у мисці сік і цедру апельсина, сир, яйця, цукор та сіль. Перемішайте або збийте блендером до однорідної маси.

Інгредієнти

Сир - 0,5 кг

Борошно - 50 г

Цукор - 2-3 ст. ложки (на ваш смак)

Апельсин

Яйця - 2 шт.

Дрібка солі

Додайте до суміші борошна та як слід розмішайте, тісто має бути достатньо густим, щоб не розтікатися.

Розігрійте сковороду, злегка змащену олією. Викладіть на сковороду тісто ложкою, сформувавши невеличкі оладки, обсмажуйте 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Подавати можна з фруктами, збитими вершками чи апельсиновим сиропом.