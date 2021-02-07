Сирні пончики, що тануть у роті

сирні пончики, рецепт

Автор фото, Getty Images

Останнім часом в багатьох кав'ярнях можна побачити яскравий десерт - пончики, покриті кольоровою глазур'ю з посипками.

Пропонуємо вам український варіант цієї страви, яку легко можна приготувати вдома, - сирні пончики або сирні кільця.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний - 250 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 120 г
  • Борошно - 1 склянка
  • Сіль - дрібка
  • Сода - 0.5 ч. л
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Олія для смаження - 1 л

З усіх складників замісити еластичне тісто. Для цього яйця збити з цукром на пухку суміш, додати сир, всипати сіль, соду, ванільний цукор і борошно.

Тісто розкачати товщиною менше як 2 сантиметри. Чашкою вирізати кружальця, а в середині зробити дірочку. Для цього підійде ковпачок від пластикової пляшки, наприклад, діаметром 1-2 см.

Залиште вирізані кільця на припорошеній борошном або вкритій пергаментом поверхні.

Автор фото, Getty Images

Олію розігріти у високій сковороді чи каструлі з товстим дном, поки на поверхню не почнуть підійматися невеликі бульбашки. Щоби перевірити готовність - киньте в олію маленьку кульку тіста. Якщо олія почала шипіти, а кулька рум'янитися - можете смажити.

Вкидайте сирні кільця в олію і смажте до золотистого кольору з обох боків. Пам'ятайте, що кільця треба перевертати.

Викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником - щоби папір увібрав зайвий жир.

Охолоджені сирні кільця посипте цукровою пудрою і смакуйте.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!