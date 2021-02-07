Сирні пончики, що тануть у роті
Останнім часом в багатьох кав'ярнях можна побачити яскравий десерт - пончики, покриті кольоровою глазур'ю з посипками.
Пропонуємо вам український варіант цієї страви, яку легко можна приготувати вдома, - сирні пончики або сирні кільця.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний - 250 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 120 г
- Борошно - 1 склянка
- Сіль - дрібка
- Сода - 0.5 ч. л
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Олія для смаження - 1 л
З усіх складників замісити еластичне тісто. Для цього яйця збити з цукром на пухку суміш, додати сир, всипати сіль, соду, ванільний цукор і борошно.
Тісто розкачати товщиною менше як 2 сантиметри. Чашкою вирізати кружальця, а в середині зробити дірочку. Для цього підійде ковпачок від пластикової пляшки, наприклад, діаметром 1-2 см.
Залиште вирізані кільця на припорошеній борошном або вкритій пергаментом поверхні.
Олію розігріти у високій сковороді чи каструлі з товстим дном, поки на поверхню не почнуть підійматися невеликі бульбашки. Щоби перевірити готовність - киньте в олію маленьку кульку тіста. Якщо олія почала шипіти, а кулька рум'янитися - можете смажити.
Вкидайте сирні кільця в олію і смажте до золотистого кольору з обох боків. Пам'ятайте, що кільця треба перевертати.
Викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником - щоби папір увібрав зайвий жир.
Охолоджені сирні кільця посипте цукровою пудрою і смакуйте.