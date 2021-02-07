Сирні пончики, що тануть у роті

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Останнім часом в багатьох кав'ярнях можна побачити яскравий десерт - пончики, покриті кольоровою глазур'ю з посипками.

Пропонуємо вам український варіант цієї страви, яку легко можна приготувати вдома, - сирні пончики або сирні кільця.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний - 250 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 120 г

Борошно - 1 склянка

Сіль - дрібка

Сода - 0.5 ч. л

Ванільний цукор - 1 пакетик

Олія для смаження - 1 л

З усіх складників замісити еластичне тісто. Для цього яйця збити з цукром на пухку суміш, додати сир, всипати сіль, соду, ванільний цукор і борошно.

Тісто розкачати товщиною менше як 2 сантиметри. Чашкою вирізати кружальця, а в середині зробити дірочку. Для цього підійде ковпачок від пластикової пляшки, наприклад, діаметром 1-2 см.

Залиште вирізані кільця на припорошеній борошном або вкритій пергаментом поверхні.

Автор фото, Getty Images

Олію розігріти у високій сковороді чи каструлі з товстим дном, поки на поверхню не почнуть підійматися невеликі бульбашки. Щоби перевірити готовність - киньте в олію маленьку кульку тіста. Якщо олія почала шипіти, а кулька рум'янитися - можете смажити.

Вкидайте сирні кільця в олію і смажте до золотистого кольору з обох боків. Пам'ятайте, що кільця треба перевертати.

Викладайте на тарілку, застелену паперовим рушником - щоби папір увібрав зайвий жир.

Охолоджені сирні кільця посипте цукровою пудрою і смакуйте.