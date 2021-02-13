Рецепт найромантичнішого торта до Дня закоханих

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Вишуканий і особливий, ніжний і незабутній - саме таким є торт "Червоний оксамит", який вже став класикою і легендою кулінарії. Червоний торт як ніколи пасує до Дня закоханих.

Але навіть якщо ви не святкуєте День Валентина, спробуйте приготувати цей торт, результат перевершить усі ваші очікування.

Інгредієнти:

Борошно - 350 г

Цукор - 350 г

Яйця - 3 шт

Олія - 250 мл

Кефір жирний - 280 мл

Какао - 1 ст л

Розпушувач для тіста - 1 ч л

Сода - 0.5 ч л

Ванільний цукор -1 упакування

Харчовий барвник червоного кольору

Вершки не менше 33% - 300 мл

Вершковий сир - 350 г

Цукрова пудра - 80 г

Готуємо тісто для коржів. Збиваємо разом яйця з цукром до утворення однорідної пухкої маси. Додаємо олію і кефір, перемішуємо.

В окремій мисці змішуємо усі сухі інгредієнти — борошно, соду, розпушувач, ванільний цукор, какао. Всипаємо сухі інгредієнти до мокрих. Перемішуємо.

Додаємо червоний харчовий барвник. Ви можете придбати його у спеціалізованих кондитерських крамницях або у великих супермаркетах. Використовуйте сухий або гелевий — який купите. Барвника дайте стільки, щоб тісто набуло червоного кольору, який вам сподобається.

Перемішати. Тісто буде рідким. Ділимо його на три частини і почергово випікаємо три коржі.

Коржі випікаємо у формі діаметром 18-20 см 40 - 45 хв при 165°.

Якщо на поверхні коржа утворився горбочок, то при формуванні торта його акуратно зріжемо. Обрізки перетираємо на крихти та можемо використати їх в декоруванні боків і поверхні торта.

Для крему холодні вершки й вершковий сир збити разом з пудрою декілька хвилин до однорідності.

Охолоджені коржі перемастити кремом. Також можете змастити кремом верх і боки торту, присипати залишками крихт від коржів.

Залишити просочитися в холодильнику на ніч.