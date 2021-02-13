Рецепт найромантичнішого торта до Дня закоханих
Вишуканий і особливий, ніжний і незабутній - саме таким є торт "Червоний оксамит", який вже став класикою і легендою кулінарії. Червоний торт як ніколи пасує до Дня закоханих.
Але навіть якщо ви не святкуєте День Валентина, спробуйте приготувати цей торт, результат перевершить усі ваші очікування.
Інгредієнти:
- Борошно - 350 г
- Цукор - 350 г
- Яйця - 3 шт
- Олія - 250 мл
- Кефір жирний - 280 мл
- Какао - 1 ст л
- Розпушувач для тіста - 1 ч л
- Сода - 0.5 ч л
- Ванільний цукор -1 упакування
- Харчовий барвник червоного кольору
- Вершки не менше 33% - 300 мл
- Вершковий сир - 350 г
- Цукрова пудра - 80 г
Готуємо тісто для коржів. Збиваємо разом яйця з цукром до утворення однорідної пухкої маси. Додаємо олію і кефір, перемішуємо.
В окремій мисці змішуємо усі сухі інгредієнти — борошно, соду, розпушувач, ванільний цукор, какао. Всипаємо сухі інгредієнти до мокрих. Перемішуємо.
Додаємо червоний харчовий барвник. Ви можете придбати його у спеціалізованих кондитерських крамницях або у великих супермаркетах. Використовуйте сухий або гелевий — який купите. Барвника дайте стільки, щоб тісто набуло червоного кольору, який вам сподобається.
Перемішати. Тісто буде рідким. Ділимо його на три частини і почергово випікаємо три коржі.
Коржі випікаємо у формі діаметром 18-20 см 40 - 45 хв при 165°.
Якщо на поверхні коржа утворився горбочок, то при формуванні торта його акуратно зріжемо. Обрізки перетираємо на крихти та можемо використати їх в декоруванні боків і поверхні торта.
Для крему холодні вершки й вершковий сир збити разом з пудрою декілька хвилин до однорідності.
Охолоджені коржі перемастити кремом. Також можете змастити кремом верх і боки торту, присипати залишками крихт від коржів.
Залишити просочитися в холодильнику на ніч.