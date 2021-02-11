Гігантські сніжинки приголомшили Фінляндію

Автор фото, Janne Pyykkö Підпис до фото, Янне Піккьо та команда з 11 волонтерів працювали над гігантськими малюнками два дні

Гігантський малюнок на засніженому полі для гольфу зроблений із тисяч слідів.

Він з'явився у місті Еспоо, що на півдні Фінляндії, завдяки митцю-аматору Янне Піккьо та 11 волонтерам.

Лише за пару вихідних вони створили приголомшливі візерунки, користуючись лише мотузкою та снігоступами.

Діаметр малюнку - 160 метрів, і його вважають найбільшим сніжним малюнком, що колись був зроблений у Фінляндії.

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"Досі я трохи робив дизайн, - розповів ВВС Янне Піккьо, ІТ-консультант. - Я хотів перейти на інший рівень, зробити щось складніше, ніж раніше".

Спочатку він розробив вдома комп'ютерний малюнок, який складався із шести візерунків у формі сніжинок, які трохи відрізнялися одна від одної. А об'єднала усе це зірка у центрі композиції.

Автор фото, Getty Images

Після того, як Янне Піккьо розробив малюнок, він звернувся до групи у Facebook, яка об'єднує поціновувачів снігоступів.

Так він знайшов волонтерів. Для кожного з них роздрукували макет слідів, якими вони мали створити загальний візерунок на вкритому снігом полі для гольфу.

Правильні відбитки - 50 см завдовжки і 30 см завширшки - їм допомогла мотузка.

Янне Піккьо назвав свій проєкт "соціальним викликом", адже ніколи не збирав волонтерів для сніжного мистецтва.

Попри те, що і для волонтерів це був перший досвід у мистецтві, вони намагалися не відступати від інструкцій Янне Піккьо.

Автор фото, Janne Pyykkö

Як розповіла AFP одна з волонтерок, вони "три години сміялися і ходили", поки створювали цей арт-об'єкт.

Янне Піккьо каже, що це не останній мистецький проєкт, але надалі він хотів би втілили щось "трохи менше".

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