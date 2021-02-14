Хрусткі деруни, яких ви ще не куштували

Деруни з сиром - дуже смачне виконання класичної та знайомої всім страви. Приготування займе зовсім небагато часу.

Такі деруни смакують як гарнір чи повноцінна вегетаріанська страва. Їх можна подавати з овочами, м'ясом чи рибою.

Почистьте та вимийте картоплю. Натріть її на грубій терці, приправте сіллю та перцем.

Дрібно поріжте зелену цибулю, потріть також сир та додайте все до картоплі. Туди ж додайте яйце, борошно й пиво. Як слід все перемішайте, щоб вийшло досить густе тісто.

Інгредієнти

Картопля - 0,5 кг

Зелена цибуля - 2 гілочки

Твердий сир (наприклад, пармезан) - 50 г

Яйце

Борошно - 50 г

Пиво - 3 ст. ложки

Сіль та перець

Олія

Влийте в сковороду олії та як слід розігрійте її на великому вогні.

Тоді обережно викладайте тісто на сковороду великою ложкою, формуючи невеличкі оладки.

Обсмажуйте деруни одну-дві хвилини з кожного боку до золотистого кольору.

Викладіть готові деруни на кухонний папір, щоб він увібрав залишки жиру.