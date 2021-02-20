Рецепт крампетів - неймовірних оладок по-англійськи
Крампети нагадують звичні для українців оладки, але завдяки дріжджовому тісту і особливому способу приготування це - справді унікальна страва, яка прикрасить будь-який стіл.
Для приготування вам знадобляться металеві кільця для обсмажування.
У мисці змішайте борошно і дріжджі. Розчиніть цукор в теплому молоці та влийте в борошно. Вимішуйте, доки тісто не стане однорідним. Це непросто, але важливо, щоб потім крампети були пористими.
Накрийте тісто і залиште щонайменше на 20 хвилин, а то і до години. Спершу тісто підніметься, а тоді буде опускатись.
Інгредієнти
- Борошно - 300 г
- Розчинні дріжджі - 2 пакетики на 7 г
- Цукрова пудра - 1 ч. ложка
- Тепле молоко - 350 мл
- Тепла вода - 150-200 мл
- Сода - пів чайної ложки
- Сіль - 1 ч. ложка
- Олія
Змішайте соду та сіль з теплою водою і поступово вбивайте її в тісто. Варто зупинитися, коли тісто досягне консистенції густої сметани.
Знову накрийте тісто та залиште на 20 хвилин.
Змастіть олією сковороду та металеві кільця для обсмажування. Розігрійте сковороду з кільцями на ній. Тоді влийте кілька ложок тіста в кожне кільце, за кілька хвилин ви побачите бульбашки на тісті.
Коли поверхня тіста також схопиться, обережно переверніть крампети, щоб вони підсмажились з іншого боку.
Подавайте відразу на стіл. Їх їдять з маслом, вершками, джемом, фруктами тощо.