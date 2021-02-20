Рецепт крампетів - неймовірних оладок по-англійськи

Крампети нагадують звичні для українців оладки, але завдяки дріжджовому тісту і особливому способу приготування це - справді унікальна страва, яка прикрасить будь-який стіл.

Для приготування вам знадобляться металеві кільця для обсмажування.

У мисці змішайте борошно і дріжджі. Розчиніть цукор в теплому молоці та влийте в борошно. Вимішуйте, доки тісто не стане однорідним. Це непросто, але важливо, щоб потім крампети були пористими.

Накрийте тісто і залиште щонайменше на 20 хвилин, а то і до години. Спершу тісто підніметься, а тоді буде опускатись.

Інгредієнти

Борошно - 300 г

Розчинні дріжджі - 2 пакетики на 7 г

Цукрова пудра - 1 ч. ложка

Тепле молоко - 350 мл

Тепла вода - 150-200 мл

Сода - пів чайної ложки

Сіль - 1 ч. ложка

Олія

Змішайте соду та сіль з теплою водою і поступово вбивайте її в тісто. Варто зупинитися, коли тісто досягне консистенції густої сметани.

Знову накрийте тісто та залиште на 20 хвилин.

Змастіть олією сковороду та металеві кільця для обсмажування. Розігрійте сковороду з кільцями на ній. Тоді влийте кілька ложок тіста в кожне кільце, за кілька хвилин ви побачите бульбашки на тісті.

Коли поверхня тіста також схопиться, обережно переверніть крампети, щоб вони підсмажились з іншого боку.

Подавайте відразу на стіл. Їх їдять з маслом, вершками, джемом, фруктами тощо.