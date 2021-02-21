Простий рецепт справжнього угорського гуляшу
Угорський гуляш - ситна, м'ясна страва для великої родини чи компанії. Приготування потребує не менше двох годин, але докладати великих зусиль вам не знадобиться.
Поріжте м'ясо невеличкими шматками-кубиками, обваляйте його в борошні, солі та перці.
Тоді у великій каструлі розігрійте столову ложку олії та обсмажуйте там яловичину невеликими порціями, дістаючи звідти м'ясо, щойно воно підрум'яниться. Не висипайте в сковороду все м'ясо, тоді воно буде не підсмажуватись, а тушитись.
Інгредієнти
- Яловичина - 1 кг
- Борошно - 2 ст. ложки
- Олія
- Цибуля - 2 шт.
- Морква - 4 шт.
- Селера - 2 палички
- Червоний перець - 1 шт.
- Часник - 5 зубчиків
- Солодка угорська паприка - 4 ст. ложки
- Томатна паста - 2-3 ст. ложки
- Лавровий лист - 3 шт.
- Картопля - 4 шт.
- Сіль та перець
- Петрушка — пучок
Помийте та очистіть цибулю, моркву, селеру, перець та часник. Поріжте все дрібними кубиками. Тоді дістаньте всю обсмажену яловичину з каструлі, можете додати ще трохи олії та всипте овочі туди. Тушкуйте близько 10 хвилин.
Поверніть в каструлю яловичину, а разом з нею паприку, томатну пасту, лавровий лист, перемішайте та заповніть каструлю окропом (можна замінити бульйоном), щоб вода вкрила м'ясо.
Добре перемішайте вміст каструлі, доведіть суміш до кипіння, а тоді закрийте, зменште вогонь і тушкуйте близько 1,5 години. Тоді додайте очищену і нарізану кубиками картоплю та тушкуйте ще 30 хвилин.
Подавайте зі сметаною та прикрасьте свіжою петрушкою.