Простий рецепт справжнього угорського гуляшу

Угорський гуляш - ситна, м'ясна страва для великої родини чи компанії. Приготування потребує не менше двох годин, але докладати великих зусиль вам не знадобиться.

Поріжте м'ясо невеличкими шматками-кубиками, обваляйте його в борошні, солі та перці.

Тоді у великій каструлі розігрійте столову ложку олії та обсмажуйте там яловичину невеликими порціями, дістаючи звідти м'ясо, щойно воно підрум'яниться. Не висипайте в сковороду все м'ясо, тоді воно буде не підсмажуватись, а тушитись.

Інгредієнти

Яловичина - 1 кг

Борошно - 2 ст. ложки

Олія

Цибуля - 2 шт.

Морква - 4 шт.

Селера - 2 палички

Червоний перець - 1 шт.

Часник - 5 зубчиків

Солодка угорська паприка - 4 ст. ложки

Томатна паста - 2-3 ст. ложки

Лавровий лист - 3 шт.

Картопля - 4 шт.

Сіль та перець

Петрушка — пучок

Помийте та очистіть цибулю, моркву, селеру, перець та часник. Поріжте все дрібними кубиками. Тоді дістаньте всю обсмажену яловичину з каструлі, можете додати ще трохи олії та всипте овочі туди. Тушкуйте близько 10 хвилин.

Поверніть в каструлю яловичину, а разом з нею паприку, томатну пасту, лавровий лист, перемішайте та заповніть каструлю окропом (можна замінити бульйоном), щоб вода вкрила м'ясо.

Добре перемішайте вміст каструлі, доведіть суміш до кипіння, а тоді закрийте, зменште вогонь і тушкуйте близько 1,5 години. Тоді додайте очищену і нарізану кубиками картоплю та тушкуйте ще 30 хвилин.

Подавайте зі сметаною та прикрасьте свіжою петрушкою.