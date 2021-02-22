Блакитні та зелені. У Росії з'ясовують, звідки взялися кольорові собаки

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У Росії намагаються розгадати загадкову появу безпритульних собак з яскраво-блакитним та зеленим кольором хутра. Вперше їх побачили у віддалених промислових районах.

Сім собак з блакитним хутром ходили біля занедбаного склозаводу в Дзержинську, промисловому місті поблизу Нижнього Новгорода, за 370 км на схід від Москви.

Фотографії цих тварин стали вірусними після того, як 11 лютого місцеві ЗМІ повідомили про дивну зграю собак.

Завод раніше виготовляв акрилове скло та синильну кислоту. Підозрюють, що собаки на заводі викачалися у порошкоподібному синьому барвнику.

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13 лютого собак привезли до ветеринарної клініки в Нижньому Новгороді, де їм зробили аналізи крові та калу.

На їхньому хутрі виявили сліди берлінської лазурі — синього барвника.

Російські ЗМІ повідомляють, що собаки виглядають здоровими й добре харчуються. Але фахівці побоюються, що зміну кольору могла спричинити отруйна хімічна речовина сульфат міді.

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18 лютого кількох собак з яскраво-зеленою шерстю помітили біля Подольська, промислового міста за 37 км від Москви.

Собак бачили біля закинутого складу, де зберігалися мішки з зеленою порошковою фарбою.

Але деякі росіяни в соціальних мережах підозрюють, що собак з Подольська могли навмисно розмалювати задля жарту, бо яскраво-блакитні собаки вразили стількох людей.

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Ветеринари також оглянули подольських собак. Причину їхнього зеленого хутра остаточно не встановили. Але, як і у випадку з Дзержинськом, собаки виглядають цілком здоровими та доброзичливими.

Що б не спричинило яскраве забарвлення хутра, ці випадки вказують на постійний ризик хімічного забруднення в Росії, яка отримала багато старих промислових заводів у спадщину від СРСР.