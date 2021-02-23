У США вибухнув пристрій з визначення статі дитини. Майбутній батько загинув

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Крістофер Пекні загинув, збираючи пристрій для вечірки з визначення статі дитини

За даними поліції, майбутній батько зі штату Нью-Йорк помер після вибуху пристрою, який він створив спеціально для вечірки з визначення статі його дитини.

28-річний Крістофер Пекні збирав пристрій в місті Ліберті, коли він раптово вибухнув.

Поліція повідомила, що внаслідок вибуху пан Пекні загинув, а його 27-річний брат Майкл Пекні потрапив до лікарні.

На вечірках з визначення статі оголошують, хто народиться у майбутніх батьків - дівчинка або хлопчик.

Поліція не повідомляє, який саме пристрій спричинив вибух, що забрав життя пана Пекні. Управління поліції штату Нью-Йорк і його підрозділ зі знешкодження бомб розслідують інцидент.

Представник поліції штату повідомив New York Times, що пристрій складався з якоїсь труби. Він не надав додаткових подробиць.

У бесіді з газетою старший брат загиблого, Пітер Пекні-молодший, схарактеризував подію як "найдивніший випадок, який я тільки міг уявити". Він не знає, що викликало вибух.

Смерть Кристофера Пекні - не перша на таких вечірках.

На них можуть організувати ігри-передбачення, часто використовують для цього феєрверки і кольорові димові гранати.

Раніше кілька схожих масштабних вечірок пішли не за планом, кілька людей загинули.

Поліція повідомила, що на початку лютого чоловік з Мічигану загинув від поранення шрапнеллю від "невеликого пристрою типу гармати", який використали під час вечірки.

Дві інші вечірки з визначення статі назвали причиною лісових пожеж у Каліфорнії у вересні 2020 року та в Аризоні у квітні 2017 року.

Пожежа "Ельдорадо" в Каліфорнії винищила понад 19 000 акрів землі, зруйнувала будинки і змусила сотні людей залишити свої оселі.