У США вибухнув пристрій з визначення статі дитини. Майбутній батько загинув
За даними поліції, майбутній батько зі штату Нью-Йорк помер після вибуху пристрою, який він створив спеціально для вечірки з визначення статі його дитини.
28-річний Крістофер Пекні збирав пристрій в місті Ліберті, коли він раптово вибухнув.
Поліція повідомила, що внаслідок вибуху пан Пекні загинув, а його 27-річний брат Майкл Пекні потрапив до лікарні.
На вечірках з визначення статі оголошують, хто народиться у майбутніх батьків - дівчинка або хлопчик.
Поліція не повідомляє, який саме пристрій спричинив вибух, що забрав життя пана Пекні. Управління поліції штату Нью-Йорк і його підрозділ зі знешкодження бомб розслідують інцидент.
Представник поліції штату повідомив New York Times, що пристрій складався з якоїсь труби. Він не надав додаткових подробиць.
У бесіді з газетою старший брат загиблого, Пітер Пекні-молодший, схарактеризував подію як "найдивніший випадок, який я тільки міг уявити". Він не знає, що викликало вибух.
Смерть Кристофера Пекні - не перша на таких вечірках.
На них можуть організувати ігри-передбачення, часто використовують для цього феєрверки і кольорові димові гранати.
Раніше кілька схожих масштабних вечірок пішли не за планом, кілька людей загинули.
Поліція повідомила, що на початку лютого чоловік з Мічигану загинув від поранення шрапнеллю від "невеликого пристрою типу гармати", який використали під час вечірки.
Дві інші вечірки з визначення статі назвали причиною лісових пожеж у Каліфорнії у вересні 2020 року та в Аризоні у квітні 2017 року.
Пожежа "Ельдорадо" в Каліфорнії винищила понад 19 000 акрів землі, зруйнувала будинки і змусила сотні людей залишити свої оселі.