Сирний суп з фрикадельками. Просто і смачно

Сирний суп з фрикадельками - проста страва з приємним вершковим смаком. Приготування вимагатиме зовсім небагато зусиль.

Почистіть овочі, дрібно наріжте цибулю та потріть моркву на терці.

Розігрійте на великому вогні сковороду, змащену олією, та злегла обсмажте до золотистого кольору половину порізаної цибулі, тоді додайте на сковороду моркву та тушкуйте 5-10 хвилин, доки морква не стане м'якою.

Інгредієнти

Фарш (курячий, індичий чи яловичинний на ваш смак) - 250 г

Картопля - 3-4 шт.

Цибуля - 2 шт.

Яйце

Морквина

Сир плавлений - 2 шт.

Олія

Сіль та перець

Кріп та петрушка (за бажанням)

Як слід вимішайте у окремій мисці фарш, з яйцем та другою половиною цибулі. Приправте сіллю та перцем на свій смак. З цієї суміші сформуйте руками невеличкі фрикадельки.

Скип'ятіть воду в каструлі, викладіть туди фрикадельки.

Наріжте маленькими кубиками картоплю та всипте в каструлю. За 10-15 хвилин додайте в суп моркву та цибулю, а також сіль і перець на свій смак.

Варіть на невеликому вогні 20-30 хвилин. Фрикадельки та картопля мають бути готовими.

Тоді натріть на терці плавлений сир та всипте в каструлю. Як слід перемішайте та потримайте 3-4 хвилини на невеликому вогні.

Подавайте суп до столу, прикрасивши зеленню.