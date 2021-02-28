Простий рецепт запеченої курки з хрусткою скоринкою

Запечена курка - справжня класика, яка пасуватиме для будь-якої нагоди і стане окрасою столу.

Вимийте та обсушіть курку.

Змішайте в мисці вершкове масло (воно має бути дещо теплим), цедру та сік лимона, дрібно порізаний часник, сіль і перець.

Тоді візьміть курку і як слід натріть її цим маринадом всередині та ззовні. В тому числі спробуйте відтягнути шкірку на грудці та змастіть грудку під шкіркою.

Інгредієнти

Тушка курки - 1,8-2 кг

Вершкове масло - 100 г

Лимон - цедра та сік

Часник - 4-5 зубчиків

Сіль і свіжомелений чорний перець

Покладіть курку у велику форму для запікання, влийте трохи води на дно. Розігрійте духовку до 220 градусів.

Запікайте курсу 20-25 хвилин, потім зменшіть температуру духовки до 180 градусів та печіть її ще 1 годину 20 хвилин.

Перевіряйте, як виглядає курка. Вона має набути золотистої хрусткої скоринки, але не підгоріти. Можете час від часу діставати її та поливати соком, який стікає у форму для запікання.

Курка готова, коли, проштрикнувши її м'ясо, ви побачите прозорий сік без домішок крові.

Подавайте курку з салатом, рисом, картоплею чи запеченими овочами.