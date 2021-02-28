Простий рецепт запеченої курки з хрусткою скоринкою
Запечена курка - справжня класика, яка пасуватиме для будь-якої нагоди і стане окрасою столу.
Вимийте та обсушіть курку.
Змішайте в мисці вершкове масло (воно має бути дещо теплим), цедру та сік лимона, дрібно порізаний часник, сіль і перець.
Тоді візьміть курку і як слід натріть її цим маринадом всередині та ззовні. В тому числі спробуйте відтягнути шкірку на грудці та змастіть грудку під шкіркою.
Інгредієнти
- Тушка курки - 1,8-2 кг
- Вершкове масло - 100 г
- Лимон - цедра та сік
- Часник - 4-5 зубчиків
- Сіль і свіжомелений чорний перець
Покладіть курку у велику форму для запікання, влийте трохи води на дно. Розігрійте духовку до 220 градусів.
Запікайте курсу 20-25 хвилин, потім зменшіть температуру духовки до 180 градусів та печіть її ще 1 годину 20 хвилин.
Перевіряйте, як виглядає курка. Вона має набути золотистої хрусткої скоринки, але не підгоріти. Можете час від часу діставати її та поливати соком, який стікає у форму для запікання.
Курка готова, коли, проштрикнувши її м'ясо, ви побачите прозорий сік без домішок крові.
Подавайте курку з салатом, рисом, картоплею чи запеченими овочами.