Ніжні млинці з лососем, вершковим сиром і зеленню

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Ця проста і водночас вишукана закуска завжди першою зникає зі столу. Вдале рішення як для фуршету, так і до неквапного сніданку вихідного дня.

Здавалося б, що особливого у таких млинцях? А ви спробуйте.

Цей солонуватий смак лосося, поєднаний з солодкою ноткою млинцевого тіста і ніжним вершковим сиром ще довго вас не відпускатиме.

Інгредієнти:

Для тіста:

Кефір - 500 гр

Борошно - 200 гр

Яйця - 2 шт

Цукор - 1 ст л

Сіль - 0,5 ч л

Розпушувач до тіста - 1 ч л

Олія - 3 ст л

Для начинки:

Лосось слабосолоний - 200 гр

Вершковий сир - 200 гр

Зелень - 100 гр

Усе для тіста помістити в глибоку миску і збити міксером (або вінчиком) до однорідності. Залишити на 20 хвилин відпочити при кімнатній температурі.

Розігрійте сковорідку. Якщо у вас є спеціальна сковорода для млинців — використайте її. Кулінарним пензлем ледь-ледь змастіть її олією.

Наливайте тісто порційно, нахиляючи сковороду в різні боки, щоб тісто рівномірно розтеклось. Шар має бути тонким, щоби млинець добре просмажився.

Коли на поверхні млинця з'являться пухирці, переверніть його на інший бік. Смажте до готовності.

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Залиште млинці вистигати, а за цей час приготуйте начинку.

Для цього перемішайте вершковий сир з дрібно порізаною зеленню. Додайте ту, яку любите, - руколу, кріп, петрушку, зелену цибульку.

Кожен млинець змащуємо сирною начинкою і з одного краю викладаємо на довжину всього млинця смужку тонко нарізаної риби.

Загортаємо рулетиками. Залишити на 1-2 години в холодильнику. Після цього дістати і навскоси нарізати кожен рулетик на порційні шматочки.

Для зручності можете зафіксувати кожен шматочок шпажкою або зубочисткою.

Млинці з лососем, вершковим сиром і зеленню готові. Смакуйте!