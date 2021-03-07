Рецепт легендарного торта "Павлова"

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Торт, який вас приємно здивує. Хрумка скоринка приховує м'яку, як зефір, серединку, а солодка меренга вдало поєднується з легким кремом і свіжими ягодами та фруктами.

Окрім того, історія його створення заслуговує на окрему увагу.

Торт назвали на честь відомої балерини Анни Павлової. А новозеландська і австралійська кухні і досі ведуть за нього боротьбу.

Кажуть, що кухар, який вперше приготував його на день народження прими, заявив, що цей торт такий же невагомий як вона. Так і назвали десерт — "Павлова".

Приготувати торт зовсім не складно, зате результат буде направду королівським. Окрім того, десерт дуже гарно і апетитно виглядає.

Інгредієнти:

Безе-основа:

Білки - 4 шт

Цукрова пудра - 250 гр

Крохмаль кукурудзяний - 3 ч л

Лимонний сік - 0,5 ч.л

Крем:

Вершки 33%- 250 гр

Пудра - 100 гр

Фрукти свіжі або консервовані

Основа — корж з меренги, схожий на балетну пачку. У роботі з меренгою є кілька правил. Перше з них — акуратно відділіть білки від жовтків, щоби жодна крапля жовтка не потрапила в білок.

Посуд, у якому будете збивати білки, має бути сухим і нежирним, протріть його рушником. Білки мають бути кімнатної температури, дістаньте яйця з холодильника завчасно або залиште на 10 хв у теплій воді.

Збивайте білки міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли утворилася пишна піна, не переставайте збивати та поступово всипайте цукрову пудру. Збивайте ще декілька хвилин, поки маса стане блискучою і дуже тугою.

Як це перевірити? Білкова маса на вінчику зберігає форму, а миску можна перевернути догори дриґом і нічого не випаде (але краще не ризикуйте).

Додайте кукурудзяний крохмаль і лимонний сік та акуратно перемішайте лопаткою (не міксером). Довго мішати не потрібно, щоби не порушити повітряну структуру маси.

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Викладіть масу на пергамент колом — це основа торта. Можна формувати корж в тортівниці без дна, а потім її забрати. Або намалювати на пергаменті коло і викласти масу по ньому. Всередині зробіть широке заглиблення — ніби гніздо. Потім у нього накладемо крем.

Випікайте при температурі 100 градусів 1,5 години. Це залежить від вашої духовки. Корж може тріснути, але має бути м'яким всередині.

Для крему холодні вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків — приблизно 5-7 хв. Викладіть зверху на корж. Прикрасіть торт ягодами та фруктами на ваш смак.

Класичний варіант "Павлової" подають з полуницями та ківі. Ви можете використати будь-які свіжі чи заморожені ягоди, консервовані чи свіжу фрукти або фруктові пюре.

Смакуйте невагомий торт, що тане в роті.