Рецепт легендарного торта "Павлова"
Торт, який вас приємно здивує. Хрумка скоринка приховує м'яку, як зефір, серединку, а солодка меренга вдало поєднується з легким кремом і свіжими ягодами та фруктами.
Окрім того, історія його створення заслуговує на окрему увагу.
Торт назвали на честь відомої балерини Анни Павлової. А новозеландська і австралійська кухні і досі ведуть за нього боротьбу.
Кажуть, що кухар, який вперше приготував його на день народження прими, заявив, що цей торт такий же невагомий як вона. Так і назвали десерт — "Павлова".
Приготувати торт зовсім не складно, зате результат буде направду королівським. Окрім того, десерт дуже гарно і апетитно виглядає.
Інгредієнти:
Безе-основа:
- Білки - 4 шт
- Цукрова пудра - 250 гр
- Крохмаль кукурудзяний - 3 ч л
- Лимонний сік - 0,5 ч.л
Крем:
- Вершки 33%- 250 гр
- Пудра - 100 гр
Фрукти свіжі або консервовані
Основа — корж з меренги, схожий на балетну пачку. У роботі з меренгою є кілька правил. Перше з них — акуратно відділіть білки від жовтків, щоби жодна крапля жовтка не потрапила в білок.
Посуд, у якому будете збивати білки, має бути сухим і нежирним, протріть його рушником. Білки мають бути кімнатної температури, дістаньте яйця з холодильника завчасно або залиште на 10 хв у теплій воді.
Збивайте білки міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли утворилася пишна піна, не переставайте збивати та поступово всипайте цукрову пудру. Збивайте ще декілька хвилин, поки маса стане блискучою і дуже тугою.
Як це перевірити? Білкова маса на вінчику зберігає форму, а миску можна перевернути догори дриґом і нічого не випаде (але краще не ризикуйте).
Додайте кукурудзяний крохмаль і лимонний сік та акуратно перемішайте лопаткою (не міксером). Довго мішати не потрібно, щоби не порушити повітряну структуру маси.
Викладіть масу на пергамент колом — це основа торта. Можна формувати корж в тортівниці без дна, а потім її забрати. Або намалювати на пергаменті коло і викласти масу по ньому. Всередині зробіть широке заглиблення — ніби гніздо. Потім у нього накладемо крем.
Випікайте при температурі 100 градусів 1,5 години. Це залежить від вашої духовки. Корж може тріснути, але має бути м'яким всередині.
Для крему холодні вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків — приблизно 5-7 хв. Викладіть зверху на корж. Прикрасіть торт ягодами та фруктами на ваш смак.
Класичний варіант "Павлової" подають з полуницями та ківі. Ви можете використати будь-які свіжі чи заморожені ягоди, консервовані чи свіжу фрукти або фруктові пюре.
Смакуйте невагомий торт, що тане в роті.