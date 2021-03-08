Шакшука для ідеального сніданку. Смачна страва з яєць

шакшука

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Якщо вам набридла класична яєшня на сніданок, пропонуємо урізноманітнити її арабським варіантом — приготуйте шакшуку.

Тут яйця тушкуються в соусі з помідорів, солодкого перцю, часнику і цибулі зі східними прянощами.

Інгредієнти:

  • Яйця - 4 шт
  • Помідор - 2 шт
  • Перець солодкий - 1 шт
  • Цибуля - 0,5 шт
  • Часник - 1 зубчик
  • Спеції: зіра, куркума, сіль, перець - до смаку
  • Петрушка
  • Олія - соняшникова чи оливкова

Почистьте і дрібно поріжте цибулю, обсмажте її на розігрітій з 1 ст л олії сковороді. Додайте порізаний кубиками болгарський перець.

Коли перець і цибуля стануть м'якими, додайте дрібно порізаний часник.

Помідори почистьте від шкірки. Для цього їх потрібно ошпарити або занурити на декілька секунд в окріп. Поріжте кубиками і також вкиньте на сковороду.

Ви можете використати консервовані томати. Вони йдуть уже без шкірки.

Посоліть і поперчіть, додайте дрібку зіри і трошки куркуми. Ці спеції додають страві особливого аромату.

Довести овочеву суміш до кипіння. Зробіть у ній лопаткою чотири заглибини. Вибийте у них по одному яйцю. Не забудьте окремо посолити і поперчити яйця.

Зменште вогонь і тушкуйте страву. Шакшука готова, коли білок повністю схопиться, але жовток ще рідкуватий. Подавайте шакшуку просто на сковороді, щедро посипавши зеленню.

Їжте зі свіжим багетом або підсушеним хлібом.

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