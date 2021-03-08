Шакшука для ідеального сніданку. Смачна страва з яєць
Якщо вам набридла класична яєшня на сніданок, пропонуємо урізноманітнити її арабським варіантом — приготуйте шакшуку.
Тут яйця тушкуються в соусі з помідорів, солодкого перцю, часнику і цибулі зі східними прянощами.
Інгредієнти:
- Яйця - 4 шт
- Помідор - 2 шт
- Перець солодкий - 1 шт
- Цибуля - 0,5 шт
- Часник - 1 зубчик
- Спеції: зіра, куркума, сіль, перець - до смаку
- Петрушка
- Олія - соняшникова чи оливкова
Почистьте і дрібно поріжте цибулю, обсмажте її на розігрітій з 1 ст л олії сковороді. Додайте порізаний кубиками болгарський перець.
Коли перець і цибуля стануть м'якими, додайте дрібно порізаний часник.
Помідори почистьте від шкірки. Для цього їх потрібно ошпарити або занурити на декілька секунд в окріп. Поріжте кубиками і також вкиньте на сковороду.
Ви можете використати консервовані томати. Вони йдуть уже без шкірки.
Посоліть і поперчіть, додайте дрібку зіри і трошки куркуми. Ці спеції додають страві особливого аромату.
Довести овочеву суміш до кипіння. Зробіть у ній лопаткою чотири заглибини. Вибийте у них по одному яйцю. Не забудьте окремо посолити і поперчити яйця.
Зменште вогонь і тушкуйте страву. Шакшука готова, коли білок повністю схопиться, але жовток ще рідкуватий. Подавайте шакшуку просто на сковороді, щедро посипавши зеленню.
Їжте зі свіжим багетом або підсушеним хлібом.