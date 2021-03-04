Масова втеча крокодилів з ферми у ПАР: влада навіть не знає, скільки залишається волі

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Представники місцевої влади визнали, що не знають, скільки ще небезпечних рептилій залишаються на волі після масової втечі з ферми у провінції Західний Кейп. Проте 27 крокодилів вдалося відловити.

Відомо, що крокодили втекли з ферми, де їх розводять, через пошкоджений паркан у середу.

Очевидно, вони попрямували до води - річки Бріде.

Влада закликала місцевих жителів не наближатися до крокодилів, якщо хтось їх побачить.

"Звісно, вони є небезпечними. Вони є дикими тваринами, хоч їх і утримували в неволі", - заявив Петро ван Рин, речник природоохоронної служби CapeNature.

В середньому довжина цих крокодилів - близько 1,5 метрів.

"Люди не повинні наближатися до них, а також не ходити до річки, поки їх не впіймають", - попередили природоохоронці.

У поліції створили спеціальний відділ, який полює на втікачів вдовж річки, де розставили пастки із наживкою.