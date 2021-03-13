П'ять найсмачніших способів їсти млинці

Залежно від подачі та поєднання додаткових продуктів звичні млинці можуть перетворитись на делікатес.

Млинці з шоколадом, морозивом, сметаною, шинкою, сиром, фруктами та ікрою. Вони смакують у будь-якому поєднанні.

Ось кілька цікавих способів перетворити традиційні млинці на вишукану страву.

Млинці з шинкою та сиром

Вершкове масло - 25 г

Борошно - 25 г

Молоко - 225 мл

Твердий сир - 100 г

Копчена шинка - 80 г

Зелена цибуля - 3 гілочки

В'ялені помідори на олії - 4 шт.

Щоб приготувати сирний соус, розтопіть масло в невеликій каструльці на маленькому вогні, всипте туди борошно та як слід перемішуйте, щоб суміш стала однорідною. Тоді поступово вливайте молоко та розмішуйте соус, щоб він став однорідним та густим.

Сир потріть на терці та всипте половину в каструльку з соусом, перемішайте та вимкніть вогонь.

Готові млинці щедро змастіть сирним соусом, присипте зверху порізаними помідорами, цибулею та шинкою. Зверху всипте решту тертого сиру. Можете згорнути млинці рулетами або подавати розгорнутими.

Млинці з лососем

Несолодкий йогурт - 100 г

Свіжий нарізаний кріп - 2 ст. ложки

Лимон - 1 шт.

Копчений лосось - 100 г

Змішайте разом йогурт, нарізаний кріп та трохи соку лимона, солі та перцю на свій смак.

Поріжте копчений лосось тонкими пластинками чи смужками. Тоді змастіть кожен млинець йогуртовим соусом та викладіть зверху лосось.

Млинці перед подачею згорніть навпіл або рулетиками.

Млинці з голландським соусом, шинкою та яйцем пашот

Білий винний оцет - 1 ч. ложка

Діжонська гірчиця - 1 ч. ложка

Яєчні жовтки - 4 шт.

Вершкове масло - 200 г

Шинка - 4-8 скибочок

Яйця - 4 шт.

Щоб приготувати голландський соус, збийте разом оцет, гірчицю та жовтки.

Розтопіть масло на невеликій сковороді на повільному вогні та поступово додайте його до суміші жовтків, постійно збиваючи, поки соус не стане густим та однорідним. Приправте сіллю і перцем.

Тим часом у киплячу воду розбийте цілі яйця, варіть 2-3 хвилини, поки білки не схопляться, жовтки мають лишитись рідкими.

Розділіть млинці на чотири порції, зверху викладіть скибочки шинки, яйця, прикрасьте страву голландським соусом та зеленню.

Млинці з ягодами та білим шоколадом

Білий шоколад - 100 г

Будь-які ягоди чи порізані фрукти на ваш смак - 200 г

Викладіть на млинці ягоди (якщо ви використовуєте заморожені ягоди, не треба їх розморожувати, на теплих млинцях та з гарячим шоколадом вони швидко набудуть правильної консистенції).

На водяній бані розтопіть шоколад та полийте млинці зверху.

Млинці з бананами і карамеллю

Цукрова пудра - 100 г

Вершкове масло - 50 г

Банани - 4 шт.

Цукрова пудра - пів чайної ложки

Какао-порошок - пів чайної ложки

У маленьку каструльку всипте 100 г цукрової пудри та три ложки води. Перемішайте, доведіть до кипіння та варіть 3-4 хвилин до золотисто-коричневого кольору. Тоді зніміть суміш з вогню і додайте масла, дайте йому розплавитись, а тоді ретельно перемішайте.

Розріжте банани навпіл, викладіть на млинці, зверху щедро полийте карамельним соусом та прикрасьте цукровою пудрою і какао-порошком.