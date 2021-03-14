Простий рецепт знаменитої котлети по-київськи
Котлета по-київськи - страва відома в усьому світі. Приготувати цей делікатес вдома зовсім нескладно.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Зробіть надріз в центрі кожної грудки, щоб утворилася кишеня.
Змішайте дрібно порізаний часник, лимонний сік, сіль, перець, масло (має бути трохи м'яким) та сіль. Добре перемішайте та набийте цю суміш в кишеню курячих грудок.
Інгредієнти:
- Курячі грудки без шкірки - 6 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Сік одного лимона
- Сіль та перець
- Вершкове масло - 230 г
- Борошно - 2 ст. ложки
- Яйце - 1 шт.
- Панірувальні сухарі - 10-12 ст. ложок
- Олія
Підготуйте окремо борошно та панірувальні сухарі на тарілках, а також збийте підсолене яйце в мисочці. Виваляйте грудки в борошні, тоді занурте кожну в збите яйце, а тоді виваляйте ще в панірувальних сухарях, щоб вони повністю вкрити грудки.
Розігрійте олію на сковороді та обсмажте грудки з усіх боків до легкої рум'яності.
Перекладіть в духовку і випікайте 18-20 хвилин.
Подавайте з пюре, овочами чи рисом.