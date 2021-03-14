Простий рецепт знаменитої котлети по-київськи

котлета

Котлета по-київськи - страва відома в усьому світі. Приготувати цей делікатес вдома зовсім нескладно.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Зробіть надріз в центрі кожної грудки, щоб утворилася кишеня.

Змішайте дрібно порізаний часник, лимонний сік, сіль, перець, масло (має бути трохи м'яким) та сіль. Добре перемішайте та набийте цю суміш в кишеню курячих грудок.

Інгредієнти:

  • Курячі грудки без шкірки - 6 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Сік одного лимона
  • Сіль та перець
  • Вершкове масло - 230 г
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Яйце - 1 шт.
  • Панірувальні сухарі - 10-12 ст. ложок
  • Олія

Підготуйте окремо борошно та панірувальні сухарі на тарілках, а також збийте підсолене яйце в мисочці. Виваляйте грудки в борошні, тоді занурте кожну в збите яйце, а тоді виваляйте ще в панірувальних сухарях, щоб вони повністю вкрити грудки.

Розігрійте олію на сковороді та обсмажте грудки з усіх боків до легкої рум'яності.

Перекладіть в духовку і випікайте 18-20 хвилин.

Подавайте з пюре, овочами чи рисом.

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