Пісний рецепт карі з овочами
Покришіть свої улюблені овочі, додайте спецій, протушкуйте — і смакуйте простою і корисною стравою, яка ідеально підійде як для посту, так і урізноманітнить будь-чий раціон.
Карі — це не лише назва приправи на основі кореня куркуми. Ще так називають гарячу страву з дрібно нарізаних овочів, м'яса, риби, щедро присмачених спеціями.
Пропонуємо вам спробувати карі з овочами.
Інгредієнти:
- Картопля середня - 2 шт
- Морква - 1 шт
- Цибуля велика - 1 шт
- Солодкий перець - 1 шт
- Цвітна капуста - 200 гр
- Гарбуз - 300 г
- Горошок морожений - 100 г
- Помідор - 2 шт
- Овочевий бульйон - 300 мл
- Олія -3 ст л
- Карі - 1 ст л
- Сіль, перець — до смаку
Картоплю і моркву почистьте, поріжте на невеликі кубики або півкола, доведіть до кипіння і проваріть 8 хв. Додайте розділену на суцвіття цвітну капусту і проваріть ще 2 хв. Відцідіть.
Цибулю дрібно поріжте і обсмажте на олії до прозорості. Використовуйте сковороду з високими бортиками. Додайте карі і ще трохи просмажте. Слідкуйте, щоб не підрум'янилася.
Гарбуз поріжте кубиками 2 см, висипте на сковороду і обсмажте 5 хв.
Додайте підварену моркву, цвітну капусту і картоплю, порізаний кубиками болгарський перець, помідори, зелений горошок (за бажання можете його замінити на стручкову квасолю). Залийте бульйоном, посоліть і поперчіть до смаку. Варіть 10 хв на середньому вогні.
Ви можете додати будь-які улюблені овочі, лише подрібніть їх на кубики однакового розміру.
Подавайте з натуральним йогуртом, хлібом чи рисом — що вам більше до смаку.