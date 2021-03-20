Пісний рецепт карі з овочами

1 година тому

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Покришіть свої улюблені овочі, додайте спецій, протушкуйте — і смакуйте простою і корисною стравою, яка ідеально підійде як для посту, так і урізноманітнить будь-чий раціон.

Карі — це не лише назва приправи на основі кореня куркуми. Ще так називають гарячу страву з дрібно нарізаних овочів, м'яса, риби, щедро присмачених спеціями.

Пропонуємо вам спробувати карі з овочами.

Інгредієнти:

Картопля середня - 2 шт

Морква - 1 шт

Цибуля велика - 1 шт

Солодкий перець - 1 шт

Цвітна капуста - 200 гр

Гарбуз - 300 г

Горошок морожений - 100 г

Помідор - 2 шт

Овочевий бульйон - 300 мл

Олія -3 ст л

Карі - 1 ст л

Сіль, перець — до смаку

Картоплю і моркву почистьте, поріжте на невеликі кубики або півкола, доведіть до кипіння і проваріть 8 хв. Додайте розділену на суцвіття цвітну капусту і проваріть ще 2 хв. Відцідіть.

Цибулю дрібно поріжте і обсмажте на олії до прозорості. Використовуйте сковороду з високими бортиками. Додайте карі і ще трохи просмажте. Слідкуйте, щоб не підрум'янилася.

Гарбуз поріжте кубиками 2 см, висипте на сковороду і обсмажте 5 хв.

Додайте підварену моркву, цвітну капусту і картоплю, порізаний кубиками болгарський перець, помідори, зелений горошок (за бажання можете його замінити на стручкову квасолю). Залийте бульйоном, посоліть і поперчіть до смаку. Варіть 10 хв на середньому вогні.

Ви можете додати будь-які улюблені овочі, лише подрібніть їх на кубики однакового розміру.

Подавайте з натуральним йогуртом, хлібом чи рисом — що вам більше до смаку.