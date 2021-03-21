Вишуканий салат табуле з помідором, огірком і м'ятою

1 година тому

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В одного з найвідоміших східних салатів - табуле - є декілька секретів приготування, а також безліч варіацій. Адже кускус -ідеальна крупа для поєднання як з м'ясом, так з овочами, спеціями і зеленню.

Табуле — ідеальний салат, бо ви завжди можете додати в нього улюблений інгредієнт або забрати.

Інгредієнти:

Огірок - 1 шт

Помідор - 1 шт

Кускус - 50 г

Петрушка - ручок

М'ята - кілька листків

Кріп - до смаку

Оливкова олія - 2 ст л

Сік лимона - до смаку

Сіль, перець - до смаку

Кускус залити 100 мл окропу, накрити й залишити запарюватися на 10 хв. Важливо не перетримати кускус, він має бути аль-денте. Це запорука успіху вашого салату табуле.

Відцідіть зайву воду з крупи й залиште кускус до вистигання.

Помідор і огірок помийте і наріжте невеликими кубиками.

Помийте петрушку і м'яту. Наріжте їх гострим ножем. Це важливо. Ніж не має витискати сік з зелені на дошці, увесь сік має потрапити в салат. Це ще один секрет смачного табуле.

І нехай вас не лякає кількість зелені — у цьому сам смак.

Викладіть усі інгредієнти в салатник, збризніть оливковою олією (або будь-якою іншою, яку любите), скропіть лимонним соком, посоліть та поперчіть до смаку.

Східний салат табуле готовий. Дайте йому настоятися кілка годин і пригощайтеся.