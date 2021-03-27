Простий рецепт шоколадного торта "Захер"

13 хвилин(и) тому

Цей шоколадний торт, як кажуть, винайшов у Відні шеф-кухар Франц Захер у 1832 році. Щоб торт набув правильного смаку, рекомендуємо залишити його на день-два після приготування, перш ніж подавати на стіл.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть олією глибоку круглу форму для випікання діаметром 23 см. Потім вистеліть цю форму папером для випікання.

Підготуйте тісто. Для цього розламайте чорний шоколад на шматочки, акуратно розтопіть у посудині на водяній бані, періодично помішуючи.

Інгредієнти

Для тіста:

Чорний шоколад - 140 г

Вершкове масло - 140 г

Цукрова пудра - 115 г

Ванільний екстракт - пів ч. ложки

Яйця - 5 шт.

Мелений мигдаль - 85 г

Борошно - 55 г

Для заливки та начинки:

Абрикосове варення - 6 ст. ложок

Чорний шоколад - 140 г

Вершки - 200 мл

Молочний шоколад - 25 г

Збийте масло в мисці, доки воно не стане м'яким, а тоді поступово вбийте туди цукор.

Суміш має стати однорідною та пухкою. Додайте охолоджений розтоплений шоколад, екстракт ванілі та знову збийте.

Додайте жовтки, мелений мигдаль і борошно, як слід вимішайте, суміш має стати досить густою.

В окремій мисці збийте яєчні білки до білої піни. Додайте приблизно одну третину до шоколадної суміші і енергійно перемішайте. Решту білків відкладіть, а тісто викладіть в форму для випікання.

Тримайте тісто в духовці близько 45-50 хвилин, потім дайте йому вистигнути у формі. Тоді акуратно дістаньте корж разом з папером, відділіть папір та дайте коржу остаточно вистигнути.

Розріжте корж навпіл, щоб вийшло два кружальця. Розігрійте абрикосове варення у невеликій сковороді, а потім рівномірно змастіть коржі та склейте між собою.

Підготуйте шоколадну глазур. Для цього розігрійте вершки, щоб вони стали гарячими, але не закипіли, додайте туди шматочки шоколаду, щоб вони розплавилися. Як слід перемішайте, а тоді змастіть сумішшю торт зверху та по боках і залиште вистигнути.