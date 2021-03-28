Оригінальний салат з буряком, апельсином і сиром фета

1 година тому

Автор фото, UNSPLASH

Ми звикли традиційно додавати буряк в борщ і в салат "Шуба". Але часто недооцінюємо його смакові властивості в оригінальному поєднанні.

У салаті зі свіжою зеленню, кисло-солодким апельсином, волоським горіхом і пікантною заправкою буряк смакуватиме по-особливому.

Інгредієнти:

Буряк - 1 шт

Апельсин - 1 шт

Свіжий салат (або мікс зелені) - 100 г

Сир фета - 100 г

Волоські горіхи - 4 шт

Мед - 1 ст л

Олія оливкова - 1 ст л

Сік лимонний - 1 ст л

Гірчиця - 1 ст л

Сіль, перець - до смаку

Першим ділом відваріть або запечіть буряк (при запіканні зберігається більше вітамінів). Охолодіть і поріжте на невеликі бруски.

Апельсин почистьте від шкірки та білої плівки, відділіть кожну часточку, розріжте навпіл.

Приготуйте соус-заправку. Для цього у невеликій мисочці змішайте олію (у рецепті оливкова, але можете використати свою улюблену. бажано без запаху), мед, гірчицю, лимонний сік. сіль та перець. Добре розітріть до однорідності.

Почищені волоські горіхи ледь підсмажте на сковороді, подрібніть на невеликі часточки. Можете експериментувати й використати кедрові горішки. Салат матиме інший цікавий присмак.

На широку тарілку викладіть листя салату, порізаний буряк та апельсин, скропіть соусом та посипте подрібненими волоськими горіхами.

Салат можна подавати як гарнір або як самостійну страву.