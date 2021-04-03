Рецепт легкого овочевого супу

22 хвилин(и) тому

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Простий і швидкий у приготуванні овочевий суп стане чудовою стравою до обіду.

Суп готується на овочевому відварі без м'яса, тому підійде і вегетаріанцям, і людям, які дотримуються посту.

Інгредієнти:

Картопля - 3 шт

Цибуля - 1 шт

Морква - 1 шт

Помідор - 1 шт

Цвітна капуста - 200 г

Зелений горошок - 100 г

Зелень - 1 пучок

Сіль, перець - до смаку

Вершкове масло або олія для обсмажування

Для бульйону:

Вода - 2,5 літра

Корінь селери - 0,5 шт

Морква - 1 шт

Цибуля - 1 шт

Часник - 1 зубчик

Духмяний перець - 2-3 горошини

Лавровий лист - 1 шт

Приготуйте бульйон. Для цього усі овочі злегка обсмажте на сковороді, поки вони трошки не припечуться.

Залийте водою, додайте спеції. Варіть бульйон 20 хвилин. Поперчіть та посоліть до смаку. Після цього процідіть.

Цибулю, моркву і картоплю, помиті та очищені, поріжте невеликими кубиками. Їх першими вкладайте в киплячий овочевий бульйон. Варіть 15 хв.

Цвітну капусту розберіть на суцвіття.

Помідор ошпарте, зніміть з нього шкірку, поріжте кубиками.

Капусту, помідор і зелений горошок додайте в киплячий суп. Проваріть ще 10 хв.

Заправте суп дрібно порізаною зеленню.

Подавайте до столу з вершковим маслом і підсушеними в духовці грінками з часником.