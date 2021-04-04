Рецепт ніжних сирників з рисового борошна

41 хвилин(и) тому

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Класичні сирники зміняться до невпізнання, якщо замінити всього лишень один інгредієнт - борошно. Сирники будуть надзвичайно легкими.

Це - ідеальний сніданок або десерт.

Якщо хочете зробити сирники пухкішими і не смажити їх на олії, спробуйте запекти їх в духовці. Це швидше і легше.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний - 300 г

Яйця -2 шт

Цукор - 50 г

Ванільний цукор - 1 ч.л.

Борошно рисове - 100 г

Олія для смаження

Яйця збийте разом з цукром до побіління маси.

Сир змішайте з яєчно-цукровою сумішшю. Збийте блендером або розімніть виделкою.

Додайте борошно, перемішайте. Сформуйте кульки. Приплюсніть кульку - отримаєте класичний сирник. Обкачайте в рисовому борошні.

Обсмажуйте з невеликою кількістю олії на розігрітій сковороді до зарум'янення з обох боків.

Або спробуйте запекти сирники в духовці. Для цього розігрійте духовку до 160 градусів.

Вкладіть сирнички на деко, застелене пергаментним папером, на відстані один від одного. Випікати приблизно 30 хвилин.

Подавайте зі сметаною, цукром, ванільним соусом чи ягідним джемом.