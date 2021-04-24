Рецепт лінивого пирога з куркою та грибами

58 хвилин(и) тому

Смачний і легкий пиріг з вершковим смаком забере мінімум зусиль, адже вам зовсім не доведеться морочитися з тістом.

Поріжте курятину маленькими кубиками та обсмажте на олії, доки вона не стане золотистою.

Тоді дістаньте курку зі сковороди, знову змастіть сковороду олією та обсмажте дрібно порізані цибулю та часник до золотистого кольору, додайте до них порізані гриби і тушкуйте ще 10 хвилин.

Підготуйте соус - для цього в каструльці розтопіть масло, вмішайте в нього борошно та тримайте на малому вогні, помішуючи, доки не вийде густа, однорідна паста. Обережно влийте в пасту вершки, помішуючи, щоб соус був однорідним. Додайте солі і перцю на свій смак.

Інгредієнти

Курячі грудки - 3 шт.

Гриби - 200 г

Цибулина

Часник - зубчик

Вершкове масло - 50 г

Борошно - 2 ст. ложки

Вершки - 300 мл

Сіль та перець

Готове пісочне тісто - 500 г

Яйце збите

Тушкуйте соус на малому вогні, помішуючи, доки він не загусне.

Викладіть курку з грибами в невеличку форму для запікання, а тоді влийте туди ж соус.

Розігрійте духовку до температури 200 градусів.

Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном поверхні, доки воно не набуде форми круглого млинця.

Покладіть тісто на форму, щоб воно повністю закрило її та защепіть краї. Змастіть зверху тісто збитим яйцем.

Зробіть у верхній частині пирога два-три прорізи, щоб виходив пар. Випікайте в духовці 20-25 хвилин до золотисто-коричневої скоринки зверху.