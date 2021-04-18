Весняний салат з редисом та ідеальною заправкою
Редис - один з обов'язкових продуктів весни. У правильній комбінації він може стати для вас справжнім відкриттям.
Змішайте в мисці олію, лимонний сік і цедру, подрібнений часник, приправте на свій смак сіллю та перцем і як слід вимішайте суміш.
Ймовірно, для цього рецепту вам вся заправка не знадобиться, тож заховайте решту в холодильник на майбутнє.
Інгредієнти
Для заправки
- Оливкова олія - 100 мл
- Лимон - сік та цедра
- Зубчик часнику
- Сіль і свіжомелений чорний перець
Для салату
- Лаваш
- Коктейльні помідори або помідори чері - 8 шт.
- Огірок, очищений від шкірки
- Редис - 8 шт.
- Половина цибулини
- Жменя вашого улюбленого листя салату
У велику миску порвіть лаваш на дрібні шматки, поріжте четвертинками помідори, огірок - соломкою, редис - кружальцями, цибулю - дрібними півкільцями, салат порвіть руками на шматки.
Перед подачею полийте салат заправкою та обережно перемішайте.