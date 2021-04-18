Весняний салат з редисом та ідеальною заправкою

1 година тому

Редис - один з обов'язкових продуктів весни. У правильній комбінації він може стати для вас справжнім відкриттям.

Змішайте в мисці олію, лимонний сік і цедру, подрібнений часник, приправте на свій смак сіллю та перцем і як слід вимішайте суміш.

Ймовірно, для цього рецепту вам вся заправка не знадобиться, тож заховайте решту в холодильник на майбутнє.

Інгредієнти

Для заправки

Оливкова олія - 100 мл

Лимон - сік та цедра

Зубчик часнику

Сіль і свіжомелений чорний перець

Для салату

Лаваш

Коктейльні помідори або помідори чері - 8 шт.

Огірок, очищений від шкірки

Редис - 8 шт.

Половина цибулини

Жменя вашого улюбленого листя салату

У велику миску порвіть лаваш на дрібні шматки, поріжте четвертинками помідори, огірок - соломкою, редис - кружальцями, цибулю - дрібними півкільцями, салат порвіть руками на шматки.

Перед подачею полийте салат заправкою та обережно перемішайте.