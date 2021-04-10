"Найбільший рух військ з часів Дебальцева". Що відбувається на Донбасі

15 хвилин(и) тому

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону у Воронезькій області Росії новий польовий табір російської армії.

Вони також стверджують, що нинішні переміщення російських військових біля України - найбільші з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Багато оглядачів вважають, що такі дії Кремля є інформаційно-психологічною операцією тиску на українську владу та нову адміністрацію США.

Матеріал В'ячеслава Шрамовича.