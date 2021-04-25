Солодка паска з родзинками і цукатами до Великодня

1 година тому

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Солодка, здобна, з цукатами та родзинками, пухка і ароматна - саме такою має бути традиційна великодня паска. Пропонуємо вам класичний рецепт цієї обрядової випічки.

Інгредієнти:

Молоко - 0,5 л

Дріжджі свіжі - 60 г

Масло - 200 г

Цукор - 400 г

Яйця - 5 шт

Борошно - 1 кг

Родзинки - 100 г

Цукати - 100 г

Ванільний цукор - 1 пакетик

Лимон - 1 шт

Апельсин - 1 шт

Здобна дріжджова випічка починається з опари. Для цього підігрійте молоко до кімнатної температури (тут головне не перегріти), покришіть у молоко дріжджі, це зручно робити руками.

Додайте 200 г цукру та 2 ст л борошна. Добре перемішайте до однорідної маси. Накрийте чистим рушником або затягніть харчовою плівкою. Поставте в тепле місце приблизно на 20 хв — опара має збільшитися вдвічі.

Масло поріжте на дрібні шматочки і залиште, щоби воно стало м'яким.

Родзинки і цукати залийте окропом.

Відділіть білки від жовтків. Білки збити до густої піни. Жовтки розтерти з 200 г цукру, що залишився, і ванільним цукром до утворення пухкої світлої маси. Це займе 5-10 хв.

Коли опара збільшилася вдвічі, виливаємо її у велику миску або каструлю, де міситимемо тісто. Зараз тісто зручно вимішувати в хлібопічці або кухонному комбайні. Ви також можете скористатися нею.

До опари додайте жовтки з цукром та масло. Поступово підсипаємо борошно і замішуємо тісто - руками або в комбайні. Вимішуйте 15-30 хв. Накрийте рушником і залиште в теплому місці, щоб підросло.

Зливаємо воду з родзинок і цукатів, промокаємо паперовим рушником і обвалюємо в борошні.

На дрібному терку натираємо цедру з лимона й апельсина. Цедра — це лише кольоровий шар фрукта, якщо ви натрете білу частину - вона буде гірчити. Тому не переборщіть.

Коли тісто підросло вдвоє, додайте до нього цедру і родзинки з цукатами, вимісіть руками. Обережно частинами додайте збиті білки. Акуратно вмішайте їх у тісто руками.

Поставте тісто підійти на 30 хв.

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Змастіть маслом форми для пасочок. Ви можете використовувати як металеві багаторазові, так і паперові одноразові форми.

Викладіть тісто у форми так, щоби заповнити лише пів форми. Залишаємо пасочки підрости майже до верху форми. Не дайте пасочкам зрівнятися з формою, інакше можуть "втікати" при випіканні.

Розігрійте духовку до 170 градусів. Поставте пасочки випікатися. Пекти приблизно 40 хв - залежить індивідуально від кожної духовки. Перевіряйте дерев'яною шпажкою — вставте її в пасочку: якщо шпажка виходить майже суха і до неї не налипає тісто, тоді пасочка готова.

Коли пасочки виросли, зарум'янилися зверху і пройшли тест на "суху шпажку" - дістаньте їх з духовки й залиште вистигати.

Якщо ви не плануєте покривати пасочки солодкою глазур'ю, тоді перед випіканням можете змастити їх жовтком, так шапочки будуть гладкими і лискучими.

Якщо ви хочете покрити пасочки солодкою глазур'ю, тоді збийте білок одного яйця з кількома краплями лимонного соку і 130-150 г цукру-пудри. Це можна зробити виделкою або міксером. Має вийти густа маса — тягуча, як сметана. Якщо маса рідша - вона може не зсохнути і шапочки будуть липкі.

Нанесіть глазур і посипте кольоровими посипками, цедрою, сухофруктами чи цукатами. Усім, що нафантазуєте.