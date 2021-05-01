Ніжна сирна паска без випічки

4 хвилин(и) тому

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Сирна паска — одна з традиційних страв до Великодня. І поки одні стверджують, що це нехарактерна для української кухні страва, а інші захоплюються її смаком і вишуканістю, ми пропонуємо вам її приготувати.

Ідеальна паска з домашнього сиру готується дуже просто.

Інгредієнти:

Сир — 450 г

Сметана — 130 г

Вершки — 100 г

Цукрова пудра — 100 г

Масло вершкове 82% - 50 г

Ванільний цукор — до смаку

Сир перетерти у блендері або через дрібне сито, щоб він став однорідним. Додати жирні вершки (найкраще брати понад 30%), м'яке вершкове масло та сметану (також понад 20%).

Подрібнити блендером до кремової консистенції. Це також можна зробити, ретельно вимішавши усі складники ложкою.

Додати цукрову пудру та ванільний цукор, перемішати до однорідності.

Якщо ви хочете урізноманітнити смак паски, замість цукрової пудри можна додати мед або згущене молоко.

Також у рецепті немає цукатів чи родзинок. Це для того, щоби підкреслити ніжний кремовий смак сирної паски. Ви можете додати їх на свій розсуд.

Для виготовлення сирної паски використовують спеціальну форму з пластику чи металу - у формі трапеції. Якщо у вас немає такої форми, можете використати миску.

Форму, у якій робитиме, застелити в декілька шарів марлею. Викласти у неї сирну масу. Зверху накрити марлею і притиснути невеликим тягарцем.

Залишити на кілька годин на кухні, а потім на 10−12 годин поставити у холодильник.

Наступного дня дістати з холодильника, акуратно витягти паску з форми, зняти марлю.

Прикрасити сирну паску кондитерською посипкою, полити розтопленим шоколадом або присипати цукатами чи сухофруктами.