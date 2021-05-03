Соковита буженина в духовці

34 хвилин(и) тому

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Приготувати соковиту буженину до святкового столу дуже просто. Головний секрет - це маринад і правильне запікання.

Інгредієнти:

Свинина (ошийок) -1 кг

Соєвий соус - 4 ст л

Вода - 100 мл

Цукор коричневий - 1,5 ч л

Сіль - 1,5 ч л

Сік половини лимона

Часник - 2-3 зубці

Прованські трави - 1 ст л

Коріандр - 1 ч л

Мускатний горіх - 0, 25 ч л

Свинину помийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть невеличкі надрізи ножем і нашпигуйте часником.

У мисці з'єднайте усі компоненти для маринаду. Перемішайте.

Свинину поставте в пакет для запікання, вилийте туди ж маринад. Зав'яжіть пакет і акуратно розподіліть маринад.

Можна залишити м'ясо в маринаді на кілька годин в холодильнику. Так м'ясо вдається ніжнішим. Якщо цього часу у вас немає - запікайте одразу.

Розігрійте духовку до 180 С. Запікайте м'ясо приблизно 1,5 години, час від часу перевертаючи пакет з боку на бік.

Коли пройшло 1,5 години, акуратно розріжте пакет, щоб буженина підрум'янилася. Запікайте ще 10 хвилин до утворення скоринки.

Щоби перевірити готовність проколіть м'ясо дерев'яною шпажкою чи ножем - з місця надрізу має виділитися прозора рідина. Буженина готова.

Перекладіть м'ясо на тарілку і наріжте порційними шматками.