Соковита буженина в духовці
Приготувати соковиту буженину до святкового столу дуже просто. Головний секрет - це маринад і правильне запікання.
Інгредієнти:
- Свинина (ошийок) -1 кг
- Соєвий соус - 4 ст л
- Вода - 100 мл
- Цукор коричневий - 1,5 ч л
- Сіль - 1,5 ч л
- Сік половини лимона
- Часник - 2-3 зубці
- Прованські трави - 1 ст л
- Коріандр - 1 ч л
- Мускатний горіх - 0, 25 ч л
Свинину помийте та обсушіть паперовим рушником. Зробіть невеличкі надрізи ножем і нашпигуйте часником.
У мисці з'єднайте усі компоненти для маринаду. Перемішайте.
Свинину поставте в пакет для запікання, вилийте туди ж маринад. Зав'яжіть пакет і акуратно розподіліть маринад.
Можна залишити м'ясо в маринаді на кілька годин в холодильнику. Так м'ясо вдається ніжнішим. Якщо цього часу у вас немає - запікайте одразу.
Розігрійте духовку до 180 С. Запікайте м'ясо приблизно 1,5 години, час від часу перевертаючи пакет з боку на бік.
Коли пройшло 1,5 години, акуратно розріжте пакет, щоб буженина підрум'янилася. Запікайте ще 10 хвилин до утворення скоринки.
Щоби перевірити готовність проколіть м'ясо дерев'яною шпажкою чи ножем - з місця надрізу має виділитися прозора рідина. Буженина готова.
Перекладіть м'ясо на тарілку і наріжте порційними шматками.