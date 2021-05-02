Фаршировані яйця: три варіанти швидкої закуски

27 хвилин(и) тому

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Фаршировані яйця - швидка і смачна закуска, яка підійде як до святкового столу, так і для пікніка.

Інгредієнти:

Яйця - 12 шт

Авокадо - 1 шт

Сік лимона - 1 ст л

Гриби мариновані - 100 гр

Зелена цибуля

Майонез - до смаку

Креветки варені - 150 гр

Огірок свіжий - 1/4 шт

Вершки - 50 мл

Гірчиця - 1/3 ч л

Кріп

Сіль, перець - до смаку.

Яйця відваріть. Розріжте навпіл. Відділіть жовтки від білків. Жовтки розімніть виделкою у глибокій тарілці.

Усього приготуємо три різні начинки, тому ділитимемо як білки, так і жовтки на три.

Начинка 1.

Одну частину жовтків змішайте з почищеним і подрібненим авокадо, додайте сік лимона, сіль, перець до смаку, розімніть виделкою, нафаршируйте вісім яєчних половинок (4 яйця). Декоруйте зеленню.

Начинка 2.

Мариновані гриби подрібніть, додайте порізану зелену цибулю. Змішайте з одною частиною подрібнених жовтків. Додайте майонез, посоліть, поперчіть до смаку, перемішайте і нафаршируйте наступні 8 яєчних половинок. Декоруйте грибами.

Начинка 3.

Креветки подрібніть. Залиште 8 штук для декору. Огірок почистьте від шкірки і поріжте кубиками. Подрібніть кріп. Креветки, огірок та частину жовтків перемішайте з кропом, додайте гірчицю і вершки. Вершки підливайте поступово до отримання потрібної консистенції. Посоліть і поперчіть до смаку. Декоруйте креветками і шматочками огірка.

Викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню.