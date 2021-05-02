Фаршировані яйця: три варіанти швидкої закуски
Фаршировані яйця - швидка і смачна закуска, яка підійде як до святкового столу, так і для пікніка.
Інгредієнти:
- Яйця - 12 шт
- Авокадо - 1 шт
- Сік лимона - 1 ст л
- Гриби мариновані - 100 гр
- Зелена цибуля
- Майонез - до смаку
- Креветки варені - 150 гр
- Огірок свіжий - 1/4 шт
- Вершки - 50 мл
- Гірчиця - 1/3 ч л
- Кріп
- Сіль, перець - до смаку.
Яйця відваріть. Розріжте навпіл. Відділіть жовтки від білків. Жовтки розімніть виделкою у глибокій тарілці.
Усього приготуємо три різні начинки, тому ділитимемо як білки, так і жовтки на три.
Начинка 1.
Одну частину жовтків змішайте з почищеним і подрібненим авокадо, додайте сік лимона, сіль, перець до смаку, розімніть виделкою, нафаршируйте вісім яєчних половинок (4 яйця). Декоруйте зеленню.
Начинка 2.
Мариновані гриби подрібніть, додайте порізану зелену цибулю. Змішайте з одною частиною подрібнених жовтків. Додайте майонез, посоліть, поперчіть до смаку, перемішайте і нафаршируйте наступні 8 яєчних половинок. Декоруйте грибами.
Начинка 3.
Креветки подрібніть. Залиште 8 штук для декору. Огірок почистьте від шкірки і поріжте кубиками. Подрібніть кріп. Креветки, огірок та частину жовтків перемішайте з кропом, додайте гірчицю і вершки. Вершки підливайте поступово до отримання потрібної консистенції. Посоліть і поперчіть до смаку. Декоруйте креветками і шматочками огірка.
Викладіть на блюдо, прикрасьте зеленню.