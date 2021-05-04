Рецепт шашлику, який проситимуть ваші друзі

37 хвилин(и) тому

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Шашлик - ідеальна страва для вихідного дня в теплу пору року.

Він стане вашою фірмовою стравою, на яку спеціально приїжджатимуть друзі і знайомі, варто лише знати секрети ідеального маринаду.

Насправді секретів декілька - і про всіх них по черзі.

Інгредієнти:

Свинина - 1 кг

Цибуля - 300 грн

Кефір - 400 мл

Вода сильногазована - 100 мл

Сіль, перець, спеції - до смаку

Перший секрет, від якого залежить успіх вашого шашлику, це м'ясо. Вибирайте ошийок - в міру жирне, не сухе м'ясо.

М'ясо для шашлику помийте і поріжте на шматки. Яким має бут ідеальний шматок м'яса? Таким, щоби поміщався у кулаку. Менші - швидко згорять, а занадто великі - не просмажаться в середині.

Другий секрет - не шкодуйте цибулі. Якщо вам здається, що 300 гр цибулі на кілограм м'яса забагато, то вам лише так здається. Цибулю почистьте і дрібно поріжте. Можна скористатися блендером і приготувати цибулеве пюре. Для м'яса важливий саме сік цибулі, а не кільця.

Перемішайте м'ясо з цибулевим пюре. Посоліть і поперчіть, додайте інші спеції за бажанням.

Третій секрет - кефір + газована вода. Залийте м'ясо кефіром та мінеральною водою. Помістіть у ємність з кришкою або затягніть зверху харчовою плівкою.

М'ясо має трохи постояти в маринаді - від години і більше. За цей час розпаліть вогонь.

Нанизуйте шматки м'яса на шампур і смажте на жару до утворення першої скоринки. Обертайте шампури частіше до рівномірного пропікання з обох сторін.

Подавайте зі свіжими овочами або овочами, спеченими на грилі, та зеленню. Смачного!