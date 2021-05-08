Рецепт сулугуні в лаваші на грилі. Ідеальна закуска для пікніка

1 година тому

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Лаваш з сиром, овочами і зеленню на грилі стане чудовим доповненням до шашлика, рецепт якого можете також знайти тут.

Закуска готується дуже просто і швидко. Процес приготування до подачі на стіл займе всього 20 хв вашого часу. Головне - вчасно зняти з вогню і не дати їй пригоріти.

Інгредієнти:

Лаваш - 240 г (або одне упакування)

Сир сулугуні - 250 г

Кріп і петрушка - 1 пучок

Помідори чері - 5 шт

Майонез - 2 ст л

Сіль, перець - до смаку

Прованські трави

Олія

Помийте і дрібно поріжте зелень.

Сир потріть на великій терці. Перемішайте з зеленню і додайте майонез, сіль, перець та прованські трави до смаку.

Помідори чері наріжте скибками.

Розгорніть лист лаваша (підійде як круглий, так і прямокутний), викладіть частину сирної суміші з зеленню, викладіть помідори чері.

Загорніть так, підвертаючи до середини усі краї, щоб не висипалася начинка. Зверху змажте олією, щоб утворилася рум'яна скоринка.

Покладіть на решітку і смажте на жарі до зарум'янення близько 10 хв. Періодично перекидайте на другий бік.

Зніміть з решітки, подавайте до столу. Ідеально смакує до м'яса.