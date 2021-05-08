Рецепт сулугуні в лаваші на грилі. Ідеальна закуска для пікніка
Лаваш з сиром, овочами і зеленню на грилі стане чудовим доповненням до шашлика, рецепт якого можете також знайти тут.
Закуска готується дуже просто і швидко. Процес приготування до подачі на стіл займе всього 20 хв вашого часу. Головне - вчасно зняти з вогню і не дати їй пригоріти.
Інгредієнти:
- Лаваш - 240 г (або одне упакування)
- Сир сулугуні - 250 г
- Кріп і петрушка - 1 пучок
- Помідори чері - 5 шт
- Майонез - 2 ст л
- Сіль, перець - до смаку
- Прованські трави
- Олія
Помийте і дрібно поріжте зелень.
Сир потріть на великій терці. Перемішайте з зеленню і додайте майонез, сіль, перець та прованські трави до смаку.
Помідори чері наріжте скибками.
Розгорніть лист лаваша (підійде як круглий, так і прямокутний), викладіть частину сирної суміші з зеленню, викладіть помідори чері.
Загорніть так, підвертаючи до середини усі краї, щоб не висипалася начинка. Зверху змажте олією, щоб утворилася рум'яна скоринка.
Покладіть на решітку і смажте на жарі до зарум'янення близько 10 хв. Періодично перекидайте на другий бік.
Зніміть з решітки, подавайте до столу. Ідеально смакує до м'яса.